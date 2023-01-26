Нидерланды заявили, что могут выкупить у ФРГ 18 танков Leopard 2 и передать их Украине

Премьер-министр страны Марк Рютте напомнил, что через несколько дней после начала спецоперации РФ на Украине правительство Германии разрешило Нидерландам поставлять Киеву ручные противотанковые гранатометы немецкого производства

БЕРЛИН, 24 января. /ТАСС/. Нидерланды рассматривают возможность предоставления Украине 18 современных боевых танков Leopard 2, которые они арендовали у Германии. Об этом заявил голландский премьер-министр Марк Рютте в опубликованном во вторник интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Мы взяли их в аренду, а значит, можем их купить, а значит, можем их пожертвовать", - отметил Рютте. Он уточнил, что если это имеет смысл в более широком плане с другими странами, такими как Финляндия и Португалия, "Нидерланды готовы рассмотреть данный шаг". Однако премьер уточнил, что решение по этому вопросу пока не принято. Германия, как пишет газета, также координировала предыдущие поставки оружия Киеву с Нидерландами.

"Я очень хорошо понимаю просьбу Украины", - сказал Рютте. В то же время он напомнил, что через несколько дней после начала спецоперации РФ на Украине правительство Германии разрешило Нидерландам поставлять Киеву ручные противотанковые гранатометы немецкого производства.

К концу холодной войны Нидерланды располагали более чем 400 танками Leopard модели 2A4. Половина из них было продана, другая половина была модернизирована. В 2011 году страна приняла решение вывести из эксплуатации оставшиеся у нее 73 основных боевых танка модели 2А6. Германия в свое время выкупила 20 единиц техники. Соглашение об аренде между двумя странами предусматривает, что, хотя танки принадлежат бундесверу (ВС ФРГ), в случае необходимости они могут быть использованы для обороны Нидерландов.

Ранее во вторник издание Der Spiegel сообщило, что Германия приняла решение о поставках Украине не менее роты танков Leopard 2 из запасов бундесвера. В тот же день власти Польши официально обратились к правительству ФРГ с просьбой разрешить передать Украине танки Leopard. Также Варшава призвала немецкую сторону присоединиться к коалиции стран, поддерживающих Украину танками Leopard 2. До этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подчеркнул, что Варшава сформирует альтернативную коалицию стран, готовых поставить танки Украине, если Германия не согласится на передачу бронетехники. По его словам, республика уже приняла решение о поставке Украине танковой роты (до 14 машин) и будет действовать на свое усмотрение вне зависимости от позиции Берлина.

Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, Германия может одобрить заявку Польши о поставках танков Киеву уже в среду.