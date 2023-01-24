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ТАСС

Эксперты: поставки Киеву танков Leopard приведут РФ и НАТО к балансированию на грани

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Боевой танк Leopard 2A5
Боевой танк Leopard 2A5.
Источник изображения: © Wikipedia Bundeswehr-Fotos

Директор по научной работе международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов отметил, что сейчас видно явное стремление к эскалации со стороны Польши, стран Балтии, Великобритании и США

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Страны Запада могут уже к весне начать поставку танков Leopard 2 Украине, что, вероятно, приведет Россию и НАТО к балансированию на грани прямого конфликта. Такое мнение в понедельник в беседе с ТАСС выразили специалисты в области международных отношений.

Как отметил директор по научной работе международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов, в НАТО сейчас наступает наиболее острая фаза по вопросу возможности поставок Leopard Украине. "Скорее всего, танки они "продавят", а вот дальше будет совсем опасное балансирование", - считает он. По мнению эксперта, Россия в этом случае будет не просто угрожать ответными мерами, но и применять их. "Это удары по путям снабжения, складам поставляемого оружия. Если и дальше попустительствовать поставкам, то тогда последние опасения со стороны Запада отпадут, почему им тогда стесняться, если Россия ничем не отвечает", - добавил аналитик.

По словам Лукьянова, сейчас видно явное стремление к эскалации со стороны Польши, стран Балтии, Великобритании и США. При этом Вашингтон, как отметил специалист, "с удовольствием делегируют право участвовать в эскалации европейским союзникам, в частности Германии".

ФРГ в свою очередь пытается маневрировать относительно поставок танков на Украину и по ряду причин опасается вступать в фазу ее прямого снабжения тяжелым наступательным вооружением, отметил Лукьянов. "Но, думаю, это вопрос некоторого времени, - продолжил он. - На сегодняшний день трудно себя представить, что Германия жестко станет в позу и откажется это делать. Пока что она извивается, пытается лавировать". Эксперт также обратил внимание на сообщения о том, что Германия могла бы поставить Украине Leopard только при условии поставок США танков Abrams. По словам эксперта, это является попыткой Берлина "поделить ответственность" с США.

Программный директор клуба "Валдай", профессор МГИМО Олег Барабанов считает, что решение о поставках танков на Украину из ЕС будет принято в ближайшее время, несмотря на существующие разногласия по этому вопросу между европейскими странами.

"Мне кажется, что так или иначе это решение будет принято. Мы видим, что позиция Германии уже склоняется к тому, чтобы сначала дать добро на поставку каких-то учебных, устаревших танков. То есть понятно, что никто не хочет брать на себя первую ответственность, но так или иначе к весне это все решат, на мой взгляд", - сказал он.

При этом эксперт назвал очередным пересечением красной линии возможность поставок Польшей имеющихся у нее немецких Leopard на Украину.

По мнению гендиректора Российского совета по международным делам Андрея Кортунова, Германии в данный момент трудно переступить черту и начать поставки Leopard Киеву, так как символически это будет иметь негативный эффект для Берлина. "Сама идея, что немецкие танки воюют в Донбассе, выглядит не очень здорово для Германии", - отметил специалист.

Собеседник агентства считает, что вопрос передачи Украине Leopard для Германии является скорее тактическим, а не стратегическим вопросом и никак не меняет позицию Берлина по дальнейшему оказанию помощи Украине. "Если Германия не спешит в передаче одного конкретного вооружения, то это не означает, что между Берлином и Вашингтоном существует принципиальный раскол в оценке конфликта и желательных результатов столкновения", - пояснил Кортунов.

"До сих пор та техника, которая шла из Европы на Украину, была советского образца, а Leopard - танк не очень новый, но это переход определенной новой черты, это будут поставки, которые стоят на вооружении стран НАТО. Учитывая все эти обстоятельства, сдержанность Германии понятна", - добавил эксперт. 

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Великобритания
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