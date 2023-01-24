Условий для переговоров РФ и Украины нет - Песков

Москва. 23 января. ИНТЕРФАКС - В настоящий момент условий для переговоров РФ и Украины не существует, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нам, наверное, вряд ли стоит повторять, что никаких условий для этих переговоров нет в настоящий момент - ни де-факто, ни де-юре. Мы слышим заявления из Киева, мы знаем юридическое обоснование невозможности ведения переговоров со стороны украинского режима. Поэтому можно де-факто признать одно: никаких условий для таких переговоров нет", - сказал Песков журналистам в понедельник.