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Интерфакс-АВН

Условий для переговоров РФ и Украины нет - Песков

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: Михаил Метцель/ ТАСС

Москва. 23 января. ИНТЕРФАКС - В настоящий момент условий для переговоров РФ и Украины не существует, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нам, наверное, вряд ли стоит повторять, что никаких условий для этих переговоров нет в настоящий момент - ни де-факто, ни де-юре. Мы слышим заявления из Киева, мы знаем юридическое обоснование невозможности ведения переговоров со стороны украинского режима. Поэтому можно де-факто признать одно: никаких условий для таких переговоров нет", - сказал Песков журналистам в понедельник.

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Страны
Россия
Украина
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