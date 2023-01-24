Войти
Военное обозрение

Ходаковский: Артиллерия противника - наш основной враг

484
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Любая военная тактика должна подкрепляться возможностью быстрого поражения артиллерийских систем противника с использованием современных средств обнаружения. Об этом заявил бывший министр госбезопасности ДНР Александр Ходаковский.

Как подчеркнул Ходаковский в своем Telegram-канале, по статистике, около девяноста процентов наших потерь происходит в результате действий артиллерии противника, которая является нашим основным врагом. С полевыми артиллерийскими системами приходится бороться как в ходе обороны, так и при ведении наступательных действий.

Ходаковский отметил, что все еще не были разработаны средства системного поражения, способные достигать позиции артиллерии противника и поражать их с высокой долей вероятности уничтожения. Применение существующих в настоящее время образцов вооружения хаотично и не удовлетворяет все потребности фронта, а в условиях низкой эффективности артиллерийской разведки - существующее положение дел не внушает оптимизма.

Бывший министр госбезопасности ДНР также подчеркнул, что эффективное противодействие артиллерии противника на любых дистанциях может спасти множество жизней наших бойцов.

В настоящее время несколько групп энтузиастов работают над решением этой проблемы. Существующие сложности не являются непреодолимыми для нашей земли, обладающей неисчерпаемым потенциалом, подытожил Ходаковский.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.01 16:01
  • 42594
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 24.01 14:59
  • 2
Выборы 2024
  • 24.01 14:44
  • 0
Война Запада на Украине – борьба за человеческие ресурсы
  • 24.01 12:45
  • 3
Рособоронэкспорт начал продвижение 15 новых образцов продукции российского производства в 2022 году
  • 24.01 11:55
  • 1
"Росэнергоатом": хранить боеприпасы на АЭС могли придумать только в США
  • 24.01 11:09
  • 1
Лавров заявил, что Россия ведет с Западом уже не гибридную войну
  • 24.01 10:13
  • 26
Топливные и энергетические объекты Украины из космоса
  • 24.01 09:22
  • 3
«Произошла перестройка предприятия»: модернизация машин Т-62М и БРДМ-2 в Чите перешла на «военные рельсы»
  • 24.01 03:10
  • 5
Ростех изготовил для ТЭС «Ударная» первую серийную газовую турбину большой мощности
  • 23.01 21:54
  • 40
Ракетные "Метисы" хорошо зарекомендовали себя в городских условиях
  • 23.01 19:39
  • 1
В КВЦ "Патриот" состоялось награждение победителей Всероссийских конкурсов НИР в интересах ВС РФ
  • 23.01 19:39
  • 1
Командные кадры попали под ротацию
  • 23.01 19:38
  • 1
Москва задумала провести военную реформу
  • 23.01 17:41
  • 0
Обстановка вокруг Беларуси по состоянию на 23 января 2023 года
  • 23.01 14:08
  • 0
Вооруженные силы Польши продолжают формировать подразделения 18-й мд на брестском направлении