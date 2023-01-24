Ходаковский: Артиллерия противника - наш основной враг

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Любая военная тактика должна подкрепляться возможностью быстрого поражения артиллерийских систем противника с использованием современных средств обнаружения. Об этом заявил бывший министр госбезопасности ДНР Александр Ходаковский.

Как подчеркнул Ходаковский в своем Telegram-канале, по статистике, около девяноста процентов наших потерь происходит в результате действий артиллерии противника, которая является нашим основным врагом. С полевыми артиллерийскими системами приходится бороться как в ходе обороны, так и при ведении наступательных действий.

Ходаковский отметил, что все еще не были разработаны средства системного поражения, способные достигать позиции артиллерии противника и поражать их с высокой долей вероятности уничтожения. Применение существующих в настоящее время образцов вооружения хаотично и не удовлетворяет все потребности фронта, а в условиях низкой эффективности артиллерийской разведки - существующее положение дел не внушает оптимизма.

Бывший министр госбезопасности ДНР также подчеркнул, что эффективное противодействие артиллерии противника на любых дистанциях может спасти множество жизней наших бойцов.

В настоящее время несколько групп энтузиастов работают над решением этой проблемы. Существующие сложности не являются непреодолимыми для нашей земли, обладающей неисчерпаемым потенциалом, подытожил Ходаковский.