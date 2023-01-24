Моравецкий: Польша не подчинится при официальном отказе ФРГ на поставку танков Украине

Власти Польши намерены формально предложить Германии дать согласие на поставку Украине танков Leopard, но в случае отказа все равно передадут Киеву эту бронетехнику в рамках малой коалиции стран, отметил премьер

ВАРШАВА, 23 января. /ТАСС/. Власти Польши намерены формально предложить Германии дать согласие на поставку Украине танков Leopard, но в случае отказа все равно передадут Киеву эту бронетехнику в рамках малой коалиции стран. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции премьер-министр Матеуш Моравецкий.

"Мы попросим согласия, но это вопрос второго плана. Даже если мы в итоге не получим согласия, то и так в рамках малой коалиции, если там не будет Германии, передадим наши танки вместе с другими Украине", - сказал он. "Для нас главное на данный момент условие - сформировать по меньшей мере малую коалицию", - указал глава польского правительства.

Он прокомментировал слова министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок о том, что Берлин не будет препятствовать, если Варшава поставит имеющиеся у нее танки Leopard 2 немецкого производства Киеву. По оценке Моравецкого, это высказывание "дает проблеск надежды на то, что Германия не только не будет блокировать, но, может, передаст наконец тяжелое вооружение Украине".

Канцлер Олаф Шольц заявил в воскресенье, что Германия координирует действия с союзниками по вопросу поставок танков Украине. 20 января на американской авиабазе Рамштайн в ФРГ прошла очередная встреча министров обороны около 50 стран. По итогам встречи глава Минобороны Германии Борис Писториус сообщил, что участники не приняли решения о поставке Киеву Leopard 2.

Ранее Польша решила предоставить Украине до 14 танков.