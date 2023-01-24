Войти
ТАСС

Моравецкий: Польша не подчинится при официальном отказе ФРГ на поставку танков Украине

349
0
0
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Источник изображения: © AP Photo / Geert Vanden Wijngaert

Власти Польши намерены формально предложить Германии дать согласие на поставку Украине танков Leopard, но в случае отказа все равно передадут Киеву эту бронетехнику в рамках малой коалиции стран, отметил премьер

ВАРШАВА, 23 января. /ТАСС/. Власти Польши намерены формально предложить Германии дать согласие на поставку Украине танков Leopard, но в случае отказа все равно передадут Киеву эту бронетехнику в рамках малой коалиции стран. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции премьер-министр Матеуш Моравецкий.

"Мы попросим согласия, но это вопрос второго плана. Даже если мы в итоге не получим согласия, то и так в рамках малой коалиции, если там не будет Германии, передадим наши танки вместе с другими Украине", - сказал он. "Для нас главное на данный момент условие - сформировать по меньшей мере малую коалицию", - указал глава польского правительства.

Он прокомментировал слова министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок о том, что Берлин не будет препятствовать, если Варшава поставит имеющиеся у нее танки Leopard 2 немецкого производства Киеву. По оценке Моравецкого, это высказывание "дает проблеск надежды на то, что Германия не только не будет блокировать, но, может, передаст наконец тяжелое вооружение Украине".

Канцлер Олаф Шольц заявил в воскресенье, что Германия координирует действия с союзниками по вопросу поставок танков Украине. 20 января на американской авиабазе Рамштайн в ФРГ прошла очередная встреча министров обороны около 50 стран. По итогам встречи глава Минобороны Германии Борис Писториус сообщил, что участники не приняли решения о поставке Киеву Leopard 2.

Ранее Польша решила предоставить Украине до 14 танков. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Польша
США
Украина
Продукция
Leopard-2
Похожие новости
23.01.2023
На Украине сообщили, что танкисты начнут обучение на Leopard 2
13.01.2023
Welt: решение Польши о передаче Киеву танков Leopard является выпадом в адрес Шольца
25.07.2022
Польша потребовала от Германии поставки танков Leopard 2A4 для оснащения одного танкового батальона
26.12.2016
"Вступая в бой, он обеспечивает победу" (Aftonbladet, Швеция)
31.08.2016
Чудо на Висле
10.09.2015
Танки в обозримой перспективе останутся решающим фактором успеха при проведении наземных операций на ТВД
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.01 16:00
  • 42593
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 24.01 14:59
  • 2
Выборы 2024
  • 24.01 14:44
  • 0
Война Запада на Украине – борьба за человеческие ресурсы
  • 24.01 12:45
  • 3
Рособоронэкспорт начал продвижение 15 новых образцов продукции российского производства в 2022 году
  • 24.01 11:55
  • 1
"Росэнергоатом": хранить боеприпасы на АЭС могли придумать только в США
  • 24.01 11:09
  • 1
Лавров заявил, что Россия ведет с Западом уже не гибридную войну
  • 24.01 10:13
  • 26
Топливные и энергетические объекты Украины из космоса
  • 24.01 09:22
  • 3
«Произошла перестройка предприятия»: модернизация машин Т-62М и БРДМ-2 в Чите перешла на «военные рельсы»
  • 24.01 03:10
  • 5
Ростех изготовил для ТЭС «Ударная» первую серийную газовую турбину большой мощности
  • 23.01 21:54
  • 40
Ракетные "Метисы" хорошо зарекомендовали себя в городских условиях
  • 23.01 19:39
  • 1
В КВЦ "Патриот" состоялось награждение победителей Всероссийских конкурсов НИР в интересах ВС РФ
  • 23.01 19:39
  • 1
Командные кадры попали под ротацию
  • 23.01 19:38
  • 1
Москва задумала провести военную реформу
  • 23.01 17:41
  • 0
Обстановка вокруг Беларуси по состоянию на 23 января 2023 года
  • 23.01 14:08
  • 0
Вооруженные силы Польши продолжают формировать подразделения 18-й мд на брестском направлении