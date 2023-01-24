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Военное обозрение

Иран собрался признать армии стран Евросоюза «террористическими организациями» в ответ на санкции против КСИР

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Источник изображения: topwar.ru

В Тегеране рассматривают возможность признания вооруженных сил стран – участниц Евросоюза «террористическими организациями». Об этом пишет французское издание Le Figaro, ссылаясь на предупреждение Министерства иностранных дел Ирана.

Ранее Европарламент проголосовал за признание Корпуса Стражей Исламской революции Ирана (КСИР) «террористической организацией» с последующим введением санкций против этой структуры. За признание КСИР «террористической организацией» проголосовало большинство депутатов Европарламента. Теперь очередь – за политическим руководством европейских государств, поскольку резолюции Европарламента носят только рекомендательный характер.

В Иране решили дать аналогичный ответ. Меджлис страны также может проголосовать за признание армий стран Евросоюза «террористическими группировками». Решение по данному вопросу еще не принято, но не исключено, что как только страны Евросоюза введут санкции, последуют ответные меры.

Европейские страны обвиняют КСИР в жестоком подавлении массовых беспорядков, которые имели место в Иране после смерти задержанной полицейскими молодой иранки курдского происхождения Махсы Амини. Власти страны жестко подавили протестные выступления, их самые активные участники были арестованы.

Кроме того, Запад заявляет, что Иран занимается поставками беспилотных летательных аппаратов для российских войск, задействованных в специальной военной операции на территории Украины. Но Тегеран, как и Москва, отвергают данные обвинения. По заявлению иранской стороны, поставки БПЛА осуществлялись до специальной военной операции.

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Страны
Иран
Россия
Украина
Проекты
БПЛА
Евросоюз
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