Германия не будет препятствовать поставкам Польшей немецких танков Украине - глава МИД ФРГ

Берлин. 23 января. ИНТЕРФАКС - В случае, если Польша обратится за разрешением на поставки немецких танков Leopard-2 Украине, она его получит, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

"Такой запрос не поступал. Если бы он поступил, мы бы не стали чинить препятствий", - сказала Бербок в интервью французскому телевидению LCI.

В соответствии с германским законодательством, страны, на вооружении которых стоит произведенное в Германии оружие, не имеют права его реэкспортировать в зону боевых действий без согласия правительства ФРГ.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что Варшава может просто игнорировать любые ограничения Германии на реэкспорт танков немецкого производства.

"Согласие - это второстепенный вопрос. Либо мы получим это согласие, либо сами сделаем то, что должно быть сделано", - сказал Моравецкий.

В то же время, новый министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил на прошлой неделе, что нельзя исключать, что Германия поставит сама, или даст разрешение странам, на вооружении которых стоят танки Leopard, реэкспортировать их на Украину.