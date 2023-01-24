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Военное обозрение

Турция собирается закупить у Британии военную технику на миллиарды долларов, но проблемы с деньгами и решениями британцев

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Источник изображения: topwar.ru

Во время визита в Лондон Хулуси Акар на встрече со своим британским коллегой озвучил желание Анкары закупиться "по полной". Турки хотят истребители "Еврофайтер", транспортники "Геркулес", фрегаты "Тип 23", которые пока ещё не собираются продавать, потому что поступление фрегатов "Тип 26" сильно сдвинулось "вправо". На подходе только первый - "Глазго". Но вопрос в том, сколько времени потребуется, чтобы довести его "до ума". Судя по эсминцам "Тип 45", немало.

В общий список пожеланий, входят двигатели для танков М60, хотя, если верить слухам, турецкая промышленность уже давно освоила выпуск этих силовых агрегатов. И если в вопросе поставок танковых двигателей, в принципе, особых проблем не предвидится, то и на других направлениях "взаимовыгодной" торговли в оружейном сегменте англичане не упустят возможности посадить Анкару на короткий поводок. Хотя по поставкам вопросы, безусловно, остаются. В том числе и по способности турецкой стороны к оплате крупных поставок.

Откуда турки возьмут лишних 10 миллиардов, с учетом того, что их экономика пребывает, мягко говоря, не в лучшем состоянии? Про фрегаты уже говорилось, можно только добавить, что "Тип 23" не намного лучше их старых "Перри".

По поводу самолетов тоже есть нюансы. Разрешат ли США реэкспорт своих "Геркулесов" с учетом того, что у Вашингтона отношения с Анкарой, сейчас отнюдь не безоблачные. И тут дело даже не в Белом доме, а в том, что такой вариант может "зарубить" республиканское большинство в Палате представителей. Точно так же, как сейчас "зависло" решение по F-16. Передача Eurofighter Typhoon не зависит от решений Вашингтона, но с другой стороны, Лондону ссориться со "старшим братом" вряд ли захочется. А именно так и выйдет, поскольку состояние турецких ВВС плачевное и они сейчас ищут любые возможности для выхода из этой опасной ситуации. И F-16 - сильный рычаг для воздействия на Эрдогана. Если Лондон, выбьет этот "рычаг" у Вашингтона, там это не встретит понимания. Хотя для Анкары покупка "Еврофайтеров", пусть даже и б/у, очень неплохой ход. Европейский самолёт гораздо "моложе" F-16, его возможности гораздо шире. Единственный минус - двухдвигательная схема, которая эксплуатацию и ремонт делает более затратной. Но если найдутся деньги на покупку, и англичане все же рискнут, то у турок появится шанс приобрести достаточно современные машины. Если "офсетом" пойдет пусть и минимальная локализация по планеру и двигателю в Турции, то вообще для неё хорошо. Они еще на один шаг продвинутся в создании своего собственного самолета, пусть и не 5-го поколения, а хотя бы 4+. Но пока всё это на стадии обсуждения, так как проблемы и с деньгами, и с решениями британцев.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Турция
Продукция
EF-2000
F-16
Персоны
Эрдоган Реджеп
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