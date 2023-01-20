США хотят передать Украине оружие для удара по Крыму. РФ обещает его уничтожать

NYT: США рассматривают возможность помощи Украине с ударами по Крыму

Власти США склоняются к решению о том, что Украине необходимо предоставить оружие для нанесения удара по Крыму, даже если такой шаг увеличивает риск эскалации, пишет The New York Times со ссылкой на источники. По данным газеты, США пришли к выводу, что если Россия почувствует риск потери контроля над Крымом, это "укрепит позиции Киева на любых будущих переговорах". Посол РФ в США Антонов пообещал, что Россия уничтожит все оружие, которое Запад отправляет Киеву.

В администрации президента США Джо Байдена постепенно смягчают позицию по вопросу предоставления Украине средств, которые позволят наносить удары по целям в Крыму, пишет The New York Times со ссылкой на источники среди американских чиновников.

В Вашингтоне начали признавать, что Киеву, вероятно, потребуется оружие для атаки на Крым, даже если такой шаг будет грозить эскалацией конфликта, отмечают собеседники издания.

«Крым - это Украина, и Украина имеет право защищать себя и свою суверенную территорию в своих международно признанных границах», - заявила пресс-секретарь Совета национальной безопасности Эдриенн Уотсон.

Несмотря на то, что в США всегда считали Крым территорией Украины, Вашингтон отказывался предоставлять Киеву средства, которые позволили бы наносить удары по целям на полуострове. Американские военные и чиновники в частных разговорах ставили под сомнение целесообразность ударов по Крыму, считая, что у ВСУ есть «более подходящие цели в других местах на поле боя», пишет NYT.

Теперь же, по данным издания, позиция администрации изменилась. Власти США склоняются к идее, что если Россия почувствует риск потери контроля над Крымом, это укрепит позиции Украины на любых будущих переговорах. Кроме того, среди американских чиновников и экспертов также ослабли опасения, связанные с угрозой нанесения Москвой ответного удара тактическим ядерным оружием, при этом, по их мнению, риск такого сценария до сих пор сохраняется.

О каком оружии идет речь

Как подчеркивается в статье, в США по-прежнему не готовы предоставить Украине ракеты, дальность полета которых позволит наносить удары по целям в Крыму. Обсуждается также возможность применять другое поставляемое оружие, в том числе РСЗО HIMARS и бронемашины Bradley. Их могут применить для атаки на ключевые для полуострова пути снабжения, например, Крымский мост.

«Украинские официальные лица давно настаивают на том, что Крым является важной целью для их атак и что продолжающееся военное давление на российские базы является важной частью их стратегии», - пишет NYT.

Нахождение в Крыму военных баз стало ключевой причиной быстрого взятия Россией контроля над Херсонской областью. по этой же причин главной целью Киева стало ослабление группировки российских войск на полуострове, заявил бывший главнокомандующий армией США в Европе генерал-лейтенант Фредерик Ходжес.

По мнению правительственных аналитиков, бронемашины Bradley вместе с британскими танками и боевыми бронированными машинами, которые Франция и Германия согласились отправить Украине, могут стать авангардом бронетанковых войск, которые Украина может использовать в контрнаступлении зимой или весной, утверждает издание.

«Любая украинская пехота, продвигающаяся через эти районы, столкнется со значительным огнем с российских позиций, а Bradley обеспечивают полезную огневую мощь и защиту войск», - заявил Сет Дж. Джонс, старший вице-президент Центра стратегических и международных исследований.

Комментируя публикацию NYT, представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что решение остается за украинскими властями.

«Мы не поощряли и не позволяли нашим украинским партнерам наносить удары за пределами их границ. Все, что мы предоставляем Украине, предназначено для единственной цели - для ее самообороны», - сказал Прайс.

Россия пообещала ответить

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Россия уничтожит все оружие, которое Запад отправляет Киеву, как «в годы Великой Отечественной войны».

«Риторика американских официальных лиц становится все более воинственной. Госдепартамент через оторванные от реальности утверждения о том, что "Крым - это Украина", а ВСУ могут применять американские вооружения для защиты своей территории, по сути, подталкивает киевский режим к совершению террористических актов в России», - заявил Антонов.

По его мнению, от такой позиции американских властей риски эскалации конфликта только усилятся.

О публикации New York Times Антонов сказал, что американские журналисты "поддерживают такой настрой администрации» Байдена и «оправдывают атаки на Крым".

«Комментаторы наивно полагают, что Россия не отреагирует на удары по своей территории, - сказал дипломат. - Какое бы оружие американцами или натовцами ни поставлялось режиму Зеленского, мы его уничтожим».

По его словам, поставки оружия Украине «приведут лишь к увеличению жертв среди мирного населения», а «победить Российскую Федерацию просто невозможно».

По данным телеканала CNN, США 20 января могут объявить о новом крупном пакете военной помощи Украине. Новые поставки вооружения могут анонсировать и другие западные страны, которые соберутся на совещание на авиабазе Рамштайн в Германии.

Алиса Андреева