Бундестаг не стал голосовать по вопросу передачи Украине германских танков

В том случае, если бы голосование состоялось и предложение получило бы одобрение, оно носило бы рекомендательный характер, поскольку вопрос о предоставлении военной техники находится в ведении правительства страны

БЕРЛИН, 19 января. /ТАСС/. Германский Бундестаг не стал голосовать по вопросу предоставления Украине боевых танков Leopard 2. Об этом говорится в сообщении, которое опубликовано в четверг на сайте парламента.

Провести такое голосование предложил оппозиционный блок ХДС/ХСС. Представители правящей коалиции, в которую входят Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), "зеленые" и Свободная демократическая партия (СвДП), большинством голосов настояли на том, чтобы вопрос рассматривался позже в комитете по внешним делам. Также предложение консерваторов не поддержали другие оппозиционные партии - "Альтернатива для Германии" и левые.

Даже в случае, если бы голосование состоялось и предложение было бы одобрено, то оно носило бы рекомендательный характер. Вопрос о предоставлении военной техники находится в ведении правительства ФРГ.

В среду газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источники сообщила, что канцлер Германии Олаф Шольц в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом проинформировал о том, что ФРГ согласится разрешить поставки Киеву боевых танков Leopard 2 только при условии, что США со своей стороны предоставят Украине танки Abrams. Как уточнило издание, американский лидер в разговоре однозначно не подтвердил планы США о передаче Abrams Украине.

20 января на американской авиабазе Рамштайн в ФРГ состоится очередная встреча министров обороны западных государств, на которой будет обсуждаться дальнейшая помощь Киеву, прежде всего вопрос передачи Leopard. Германию на ней уже будет представлять новый глава Минобороны Борис Писториус.