«Многим турецким фрегатам более 40 лет»: Анкара изучает возможность закупки списываемых британских кораблей

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Британский флот постепенно списывает фрегаты Type 23 (13 единиц были построены в 1985-2002 годах), на замену которым должны прийти корабли Type 26 этого же класса. После вывода из эксплуатации три вымпела были проданы Чили. Изучает возможность закупки данных кораблей и Анкара.

Как указывается в издании SavunmaSanayiST, текущий турецкий флот состоит главным образом из вымпелов с большим стажем службы, среди которых значатся: 8 фрегатов проекта GABYA («очень старые корабли, им более 40»), 4 фрегата YAVUZ («которым за 30 лет»). Относительно новыми являются фрегаты BARBAROS (4 единицы), введённые в строй в 1997-2000 годах и проходящие сейчас модернизацию.

ВМС Турции, обладающие самым большим военным флотом в своём регионе, нуждаются в пополнении

- отмечается в издании.

Собственными силами ведётся постройка фрегатов ISTIF: головной корабль (первый из 4-х) планируется сдать в сентябре 2023 года. Однако флот нуждается в более существенном обновлении. В настоящее время делегация из Турции изучает британские корабли класса Type 23, подготавливая для Минобороны страны отчёт об их состоянии.

Как поясняется в издании, Type 23 могут хорошо подойти для охранения УДК ANADOLU. При этом они могут пройти модернизацию, получив систему боевого управления ADVENT, новую пушку и средства обнаружения, и сохранив при этом пусковые установки GWS-35 VLS, способные запускать ракеты Sea Wolf/SeaCaptor.