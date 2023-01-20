Войти
Военное обозрение

«Многим турецким фрегатам более 40 лет»: Анкара изучает возможность закупки списываемых британских кораблей

235
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Британский флот постепенно списывает фрегаты Type 23 (13 единиц были построены в 1985-2002 годах), на замену которым должны прийти корабли Type 26 этого же класса. После вывода из эксплуатации три вымпела были проданы Чили. Изучает возможность закупки данных кораблей и Анкара.

Как указывается в издании SavunmaSanayiST, текущий турецкий флот состоит главным образом из вымпелов с большим стажем службы, среди которых значатся: 8 фрегатов проекта GABYA («очень старые корабли, им более 40»), 4 фрегата YAVUZ («которым за 30 лет»). Относительно новыми являются фрегаты BARBAROS (4 единицы), введённые в строй в 1997-2000 годах и проходящие сейчас модернизацию.

ВМС Турции, обладающие самым большим военным флотом в своём регионе, нуждаются в пополнении

- отмечается в издании.

Собственными силами ведётся постройка фрегатов ISTIF: головной корабль (первый из 4-х) планируется сдать в сентябре 2023 года. Однако флот нуждается в более существенном обновлении. В настоящее время делегация из Турции изучает британские корабли класса Type 23, подготавливая для Минобороны страны отчёт об их состоянии.

Как поясняется в издании, Type 23 могут хорошо подойти для охранения УДК ANADOLU. При этом они могут пройти модернизацию, получив систему боевого управления ADVENT, новую пушку и средства обнаружения, и сохранив при этом пусковые установки GWS-35 VLS, способные запускать ракеты Sea Wolf/SeaCaptor.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Турция
Чили
Проекты
Type 26
Похожие новости
22.01.2020
Соединенные Штаты будут воевать на своем заднем дворе
02.08.2017
Бедная гвардия
15.01.2013
Испанский экспорт вооружений за первое полугодие 2012 года сократился на 43,7 процента - до 619,4 млн евро
22.10.2010
Россия в седьмой раз примет участие в выставке «Евронаваль»
02.07.2008
Первый пошел
17.04.2008
"СКОРПИОН" С ЧЕЛЯБИНСКОЙ РОДОСЛОВНОЙ. РОССИЯ И ИОРДАНИЯ РЕАЛИЗУЮТ РЯД СОВМЕСТНЫХ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ ВТС
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.01 07:15
  • 142
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря
  • 20.01 06:29
  • 135
Британия подготовила спецназ для отправки на Украину для «войны» с РФ
  • 20.01 06:15
  • 42322
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 19.01 17:49
  • 15
Топливные и энергетические объекты Украины из космоса
  • 19.01 17:48
  • 1
Полковник ВВС США в отставке предложил Украине решить проблему с авиацией путём аренды истребителей у частных компаний
  • 19.01 17:20
  • 5
Новые дивизии, усиление флота и РВСН. Как будут укреплять оборону России
  • 19.01 17:16
  • 4
"Калашников" сообщил о передаче Минобороны партии новых 9-мм пистолетов 6П72 "Удав"
  • 19.01 17:10
  • 0
Немного о том, как киевский режим решил взяться за венгров в Закарпатье
  • 19.01 17:08
  • 1
Лавров заявил, что мировой экономический кризис вызревал задолго до начала СВО
  • 19.01 16:40
  • 1
Пашинян обсудил со спецпредставителем НАТО обстановку в регионе
  • 19.01 16:36
  • 1
Почему всеобщие военные сборы не помогут армии России
  • 19.01 14:17
  • 2
Политолог: наша армия после реформ 15-летней давности была "перезаточена"
  • 19.01 12:03
  • 0
Германия отправит в Украину танки немецкого производства, если Соединенные Штаты согласятся сделать то же самое
  • 19.01 08:06
  • 2338
Как насчёт юмористического раздела?
  • 19.01 05:42
  • 1
В США оценили российский Ми-28НМ с новой ракетой