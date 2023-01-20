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Военное обозрение

Немецкий эксперт: война за Тайвань была бы более катастрофической, чем конфликт на Украине

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Источник изображения: topwar.ru

По оценкам экспертов, в случае вооруженного конфликта вокруг острова Тайвань, последствия, в том числе для стран Евросоюза, будут более катастрофическими, чем вызванные продолжающимся конфликтом на Украине. Это обусловлено тем, что экономическое влияние Китая на страны Запада существеннее, чем российское и украинское влияние.

Как отмечает швейцарский телеканал SRF со ссылкой на немецкого эксперта Бонни Гляйзер, вероятное вторжение китайской армии на остров Тайвань постоянно обсуждается в США и странах Восточной Азии, однако в странах Евросоюза эта тема не воспринимается, как представляющая серьезную опасность. По мнению ряда аналитиков, после завершения войны на Тайване, Китай не остановится, а продолжит совершать шаги, направленные на укрепление своего доминирования во всём азиатском регионе.

Эксперты считают, что китайские власти не могут себе позволить уступок в вопросах, касающихся Тайваня, тем более, среди населения страны все шире распространяется нарратив, согласно которому остров должен быть захвачен. Председатель КНР Си Цзиньпин потребовал от руководства своих вооруженных сил обеспечить полную готовность армии к вторжению в 2027 году.

В материале телеканала также указывается, что в случае, если Тайвань решит объявить о своей независимости и этот шаг будет поддержан США, это станет "красными линиями" для Китая, после чего неминуемо последует вторжение, в случае неудачи которого вся правящая верхушка КНР окажется в опасности.

На карту также поставлено доверие США к своим союзникам в Азиатском регионе. Исходя из этого, Вашингтон не может себе позволить политику невмешательства, как считают европейские аналитики.

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Страны
Германия
Китай
США
Тайвань
Украина
Проекты
Евросоюз
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