Прием заявок на отсрочку для IT-специалистов от весеннего призыва начнется с 23 января

Минцифры передаст списки в Минобороны до 1 марта. С 1 апреля по 15 июля призывная комиссия будет принимать решения по отсрочке"

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Прием заявок на отсрочку для сотрудников IT-компаний в рамках весеннего призыва начнется с 23 января через портал "Госуслуги", сообщается в Telegram-канале Минцифры РФ.

"Прием заявок на отсрочку для IT-специалистов в рамках весеннего призыва стартует 23 января", - говорится в сообщении.

Вместе с тем меняются правила подачи заявлений на отсрочку от несения срочной службы в армии - информацию о себе теперь сможет заполнить сам сотрудник.

Чтобы подать заявление, сотрудникам аккредитованных IT-компаний необходимо направить заявление с 23 января по 6 февраля через "Госуслуги". После чего работодатель увидит заявление в своем личном кабинете на портале. Однако если сотрудник не имеет личного кабинета на "Госуслугах" или не отправил свои данные, то организация может внести его в список самостоятельно. "Компании до 9 февраля необходимо проверить данные сотрудников, подтвердить их и отправить списки в Минцифры через "Госуслуги". От одной организации может быть несколько списков", - добавили в министерстве.

"Минцифры передаст списки в Минобороны до 1 марта. С 1 апреля по 15 июля призывная комиссия будет принимать решения по отсрочке", - отмечается в сообщении.

Также министерство напомнило, что сотрудник для получения отсрочки от несения срочной службы должен иметь, в частности, российское гражданство, работать по трудовому договору, иметь высшее образование по специальности из перечня подпадающих под отсрочку, а также работать в аккредитованной IT-компании не менее 11 месяцев в период с 1 апреля 2022 года по 31 марта 2023 года. Сама компания должна быть аккредитована до 9 февраля 2023 года. "Если стаж сотрудника меньше 11 месяцев, работодатель должен убедиться в том, что он устроился на работу в течение года после окончания учебы", - уточнили в министерстве.