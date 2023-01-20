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ТАСС

Вучич заявил, что на форуме в Давосе говорили об Украине и политике, а не об экономике

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Президент Сербии Александар Вучич
Президент Сербии Александар Вучич.
Источник изображения: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

По словам сербского лидера, раньше экономике было посвящено 90% разговоров, сейчас - 50%

ЖЕНЕВА, 19 января. /ТАСС/. Участники Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе обсуждали только политику и Украину, экономике было посвящено менее половины времени. Об этом сербский лидер Александар Вучич рассказал журналистам на полях форума в четверг.

"Не могу согласиться, что главной темой Давоса была экономика, напротив, экономики было недостаточно, раньше это было 90% разговоров, сейчас - меньше 50%. Политика и Украина - абсолютно доминантные темы", - сказал Вучич.

Ранее сербский лидер рассказал на полях Давоса, что Европа готовит ответные меры на американский закон о снижении инфляции, в результате которых экономически сильные страны выживут, а слабые окончательно обеднеют.

Принятый летом 2022 года в США закон о снижении инфляции объемом $369 млрд предоставляет щедрые субсидии производителям электромобилей, аккумуляторов и энергетического оборудования при условии, что они выпущены в Соединенных Штатах. По мнению европейских лидеров, данный закон может привести к новой торговой войне. 

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Страны
США
Украина
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