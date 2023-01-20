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ТАСС

Литва передаст Украине 40 зенитных орудий и два вертолета на €125 млн

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Арвидас Анушаускас
Арвидас Анушаускас.
Источник изображения: vpk-news.ru

Эту воздушную технику республика планирует заменить американскими вертолетами Black Hawk, которые поступят в 2024 году

ВИЛЬНЮС, 19 января. /ТАСС/. Литва передаст Украине партию зенитных орудий и два вертолета общей стоимостью €125 млн. Об этом в четверг на своей странице в Twitter сообщил министр обороны балтийской республики Арвидас Анушаускас.

"У меня хорошие новости для Украины, - написал он. - Новый пакет нашей помощи включает 40 зенитных орудий, боеприпасы и два вертолета Ми-8. Стоимость пакета составляет €125 млн".

Литва передаст Украине автоматические зенитные орудия L-70 производства шведского концерна Bofors и вертолеты советского производства, находившиеся в эксплуатации около 30 лет. Вооруженные силы балтийской республики заменяют эту воздушную технику американскими вертолетами Black Hawk, которые поступят заказчику в 2024 году.

Как заявил министр в конце декабря прошлого года, военная помощь, оказываемая Литвой Украине, превысит €300 млн в 2023 году. В текущем году военные поставки, как ранее утверждал Анушаускас, запланированы в размере €40 млн, а с начала конфликта Вильнюс оказал Киеву военную помощь в размере €283 млн. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Литва
США
Украина
Продукция
UH-60
Ми-8
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