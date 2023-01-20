Главком НАТО в Европе: нет оружия, ставшего бы "серебряной пулей" против РФ на Украине

При этом, как отметил Кристофер Каволи, "танк является оптимальным сочетанием защищенности, подвижности и огневой мощи"

БРЮССЕЛЬ, 19 января. /ТАСС/. НАТО не сможет предоставить Украине вооружение, которое стало бы "серебряной пулей" и решительно изменило обстановку на поле боя, поскольку такого оружия не существует. Об этом заявил в четверг главнокомандующий силами альянса в Европе Кристофер Каволи.

"Не существует одной военной системы, которая была бы "серебряной пулей", - сказал он на пресс-конференции по итогам заседания начальников генеральных штабов стран альянса в Брюсселе.

При этом, как отметил Каволи, "танк является оптимальным сочетанием защищенности, подвижности и огневой мощи".

Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр подчеркнул, что Киев нуждается в поставках танков, чтобы противостоять российской армии. "Во-первых, Россия воюет с танками, поэтому Украине они тоже нужны. Во-вторых, амбиции Украины вернуть территории тоже требуют наличия танков", - заявил он.