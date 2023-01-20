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ТАСС

Главком НАТО в Европе: нет оружия, ставшего бы "серебряной пулей" против РФ на Украине

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Генерал армии США Кристофер Каволи
Генерал армии США Кристофер Каволи.
Источник изображения: © AFP 2022 / RICCARDO SAVI

При этом, как отметил Кристофер Каволи, "танк является оптимальным сочетанием защищенности, подвижности и огневой мощи"

БРЮССЕЛЬ, 19 января. /ТАСС/. НАТО не сможет предоставить Украине вооружение, которое стало бы "серебряной пулей" и решительно изменило обстановку на поле боя, поскольку такого оружия не существует. Об этом заявил в четверг главнокомандующий силами альянса в Европе Кристофер Каволи.

"Не существует одной военной системы, которая была бы "серебряной пулей", - сказал он на пресс-конференции по итогам заседания начальников генеральных штабов стран альянса в Брюсселе.

При этом, как отметил Каволи, "танк является оптимальным сочетанием защищенности, подвижности и огневой мощи".

Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр подчеркнул, что Киев нуждается в поставках танков, чтобы противостоять российской армии. "Во-первых, Россия воюет с танками, поэтому Украине они тоже нужны. Во-вторых, амбиции Украины вернуть территории тоже требуют наличия танков", - заявил он. 

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Страны
Россия
Украина
Проекты
NATO
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