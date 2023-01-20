Посол РФ в Лондоне не исключил в будущем британские поставки вертолетов Apache Украине

Как отметил Андрей Келин, британские СМИ представляют поставки вооружения на Украину в качестве средства обеспечения кратчайшего пути к миру

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Посол России в Великобритании Андрей Келин не исключает, что в будущем будут осуществлены поставки американских вертолетов Apache из Британии Вооруженным силам Украины (ВСУ).

"Я бы не хотел спекулировать, но сейчас уже, поскольку многие тормоза отпущены, ничего нельзя исключать, на какой-то стадии могут быть и Apache, в конце концов" - сказал он, отвечая на вопрос в эфире телеканала "Россия-24" в четверг.

Келин подчеркнул, что британские средства массовой информации представляют поставки вооружения на Украину в качестве средства обеспечения кратчайшего пути к миру, тем самым стараются "обывателя убедить в том, что поставка наступательных вооружений будет переговорным путем к миру с позиции, которые должна продиктовать Украина". "И никакой альтернативной точки зрения, либо попытки заглянуть за горизонт, что будет дальше с Украиной, какие будут отношения с Россией, не наблюдаются", - добавил он.

Еженедельная газета The Sunday People со ссылкой на источники в оборонной сфере 15 января сообщила о том, что власти Великобритании намерены поставить на Украину четыре ударных вертолета AH-64 Apache вместе с управляемыми ракетами Hellfire.