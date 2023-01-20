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Интерфакс-АВН

Шойгу обсудил с главой Минобороны Белоруссии меры по стратегическому сдерживанию, подготовку региональной группировки войск

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С.Шойгу
С.Шойгу.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 19 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Меры стратегического сдерживания и ход подготовки региональной группировки войск обсуждались в четверг в ходе переговоров по телефону министра обороны РФ Сергея Шойгу и главы военного ведомства Белоруссии Виктора Хренина, сообщили в Минобороны РФ.

"Главы военных ведомств обсудили реализуемый комплекс мер стратегического сдерживания, a также ход подготовки региональной группировки войск (сил)", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

12 января Минобороны РФ сообщило, что главнокомандующий Сухопутными войсками России Олег Салюков посетил Белоруссию, заслушал доклады командиров воинских частей Вооружённых сил РФ о проведении боевого слаживания в составе региональной группировки войск.

Официально сообщалось, что 16 января стартовало совместное летно-тактическое учение России и Белоруссии. Учение проходит на белорусской территории, задействованы все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО Вооруженных сил Белоруссии.

Белорусские военные сообщали, что в ходе совместного учения будет отработано ведение воздушной разведки, совместное патрулирование воздушного пространства вдоль государственной границы, авиационную поддержку группировок войск. Также участники маневров отработают высадку тактического воздушного десанта, доставку грузов и эвакуацию раненых.

Минобороны Белоруссии 19 января опубликовало видеокадры, на которых в учении задействован самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

Ранее в Минобороны Белоруссии сообщали о прибытии новых экипажей российских летчиков для участия в совместном учении. Государственные СМИ Белоруссии сообщили о прибытии во вторник в республику российских бомбардировщиков Су-34.

"Учения носят исключительно оборонительный характер, будут отрабатываться вопросы ведения воздушной разведки, отражения ударов средств воздушного нападения, авиационного прикрытия важных объектов и коммуникаций", - заявлял первый заместитель государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии Павел Муравейко.

Ранее Минобороны Белоруссии заявило о наращивании региональной группировки войск в Белоруссии, прибытии в республику личного состава, вооружения, военной и специальной техники российской армии.

Как сообщалось, 10 октября 2022 года президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск "в связи с обострением на западных границах Союзного государства".

По информации Минобороны Белоруссии, общая численность российской составляющей группировки составит до 9 тыс. человек военнослужащих, около 170 танков, до 200 боевых бронированных машин, до 100 орудий и миномётов калибром более 100 мм.

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