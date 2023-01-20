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Интерфакс-АВН

Чрезвычайно опасна сама дискуссия о поставках Украине вооружений, способных наносить удары по территории РФ - Песков

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: Михаил Метцель/ ТАСС

Москва. 19 января. ИНТЕРФАКС - Поставки Украине вооружений для нанесения ударов по российской территории могут вывести конфликт на новый уровень, даже дискуссии об этом чрезвычайно опасны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это будет означать вывод конфликта на новый качественный уровень, который не будет сулить ничего хорошего с точки зрения глобальной и общеевропейской безопасности", - сказал Песков журналистам, комментируя заявления западных политиков о скорых поставках Украине современной бронетехники.

По его мнению, "сама по себе дискуссия о допустимости поставок Украине вооружений, которые позволят наносить удары по российской территории... потенциально чрезвычайно опасна".

"Хотя и так на Украине есть вооружения, с помощью которых она постоянно ежедневно наносит удары по российской территории, имею в виду наши новые регионы", - отметил Песков.

Он добавил, что реакция посла РФ в США Анатолия Антонова на подобные сообщения отражает позицию России по данному вопросу.

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Страны
Россия
США
Украина
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