Войти
Интерфакс-АВН

Швеция объявила о новом пакете военной помощи Украине, в него войдут САУ Archer и 50 БМП

224
0
0
САУ Archer от BAE Systems
САУ Archer от BAE Systems.
Источник изображения: thedefensepost.com

Брюссель. 19 января. ИНТЕРФАКС - Стокгольм принял решение выделить Украине новой пакет военной помощи, в который войдут самоходные артиллерийские установки (САУ) Archer и 50 БМП Type 90, сообщают в четверг западные СМИ со ссылкой на премьера Швеции Ульфа Кристерссона.

Он отметил, что также пакет будет включать в себя противотанковые вооружения и боевые роботизированные комплексы. Общая стоимость помощи составит около $419 млн.

Однако власти не уточнили, сколько всего САУ должно поступить на Украину. Швеция в данный момент располагает 48 установками Archer, уточняют СМИ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Швеция
Продукция
Град РСЗО
Похожие новости
27.04.2021
Как Чернобыль изменил к лучшему российскую ядерную энергетику
15.12.2020
10 прорывных идей в энергетике как ответ на самые важные вопросы общества и экономики
12.12.2018
Основные тенденции украинского оружейного экспорта и импорта в 2018 году
09.12.2015
Круче Града? "Верба" и другие новинки оборонпрома
01.08.2014
Армия Ирана — самая эклектичная в мире
30.06.2014
Армии стран НАТО на Западных Балканах: символическое вооружение
23.11.2012
Ствольная и реактивная артиллерия: характеристики, применение, перспективы развития
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.01 07:15
  • 142
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря
  • 20.01 06:29
  • 135
Британия подготовила спецназ для отправки на Украину для «войны» с РФ
  • 20.01 06:15
  • 42322
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 19.01 17:49
  • 15
Топливные и энергетические объекты Украины из космоса
  • 19.01 17:48
  • 1
Полковник ВВС США в отставке предложил Украине решить проблему с авиацией путём аренды истребителей у частных компаний
  • 19.01 17:20
  • 5
Новые дивизии, усиление флота и РВСН. Как будут укреплять оборону России
  • 19.01 17:16
  • 4
"Калашников" сообщил о передаче Минобороны партии новых 9-мм пистолетов 6П72 "Удав"
  • 19.01 17:10
  • 0
Немного о том, как киевский режим решил взяться за венгров в Закарпатье
  • 19.01 17:08
  • 1
Лавров заявил, что мировой экономический кризис вызревал задолго до начала СВО
  • 19.01 16:40
  • 1
Пашинян обсудил со спецпредставителем НАТО обстановку в регионе
  • 19.01 16:36
  • 1
Почему всеобщие военные сборы не помогут армии России
  • 19.01 14:17
  • 2
Политолог: наша армия после реформ 15-летней давности была "перезаточена"
  • 19.01 12:03
  • 0
Германия отправит в Украину танки немецкого производства, если Соединенные Штаты согласятся сделать то же самое
  • 19.01 08:06
  • 2338
Как насчёт юмористического раздела?
  • 19.01 05:42
  • 1
В США оценили российский Ми-28НМ с новой ракетой