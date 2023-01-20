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ТАСС

В Варшаве считают, что Киев может не выдержать противостояния с РФ из-за нехватки ресурсов

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Варшава, Польша
Варшава, Польша.
Источник изображения: © Flickr / Terra Libera

По словам начальника Генштаба польской армии генерала Раймунда Анджейчака, Россия по-прежнему располагает большими средствами на ведение военных действий, а Украина теряет ресурсы значительно быстрее

ВАРШАВА, 19 января. /ТАСС/. Россия по-прежнему располагает большими средствами на ведение военных действий, Украина теряет ресурсы значительно быстрее. Такое мнение высказал начальник Генштаба польской армии генерал Раймунд Анджейчак в опубликованном в четверг интервью Польскому агентству печати.

Отвечая на вопрос о ситуации на фронте, польский генерал отметил, что "секрет заключается в том, что это не только военный вопрос". "Мы должны смотреть также с финансовой перспективы, экономической, политической, демографической, социальной. С финансовой точки зрения все выглядит не так хорошо. У России по-прежнему есть средства на войну", - сказал он.

"До войны у россиян было $600 млрд резерва, $300 млрд заморожены международными финансовыми центрами. То есть, если тратить до $100 млрд в год, то там еще есть деньги на два года", - подсчитал Анджейчак.

По словам генерала, с личным составом и техникой у России также нет и не будет проблем. "Это мощная страна с населением более 140 млн человек. Мобилизовать 100, 200, 300 тыс. человек - не нечто невозможное", - отметил он.

"Борьба сегодня идет за "скорость истощения [ресурсов]", - указал Анджейчак пояснив, что речь идет о том, кто быстрее теряет ресурсы: Москва, теряющая 5% ВВП ежегодно, или Украина, теряющая 30-40%.

"Речь идет о потерях по отношению к ресурсам. Украина может просто не выдержать этого истощения. Эффект масштаба имеет значение. Россия по-прежнему большая и сильная", - предупредил польский командующий. 

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Украина
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