Новый глава Минобороны ФРГ заявил, что Германия не является стороной конфликта на Украине

При этом Борис Писториус заявил, что Берлин продолжит оказывать Киеву необходимую военную помощь

БЕРЛИН, 19 января. /ТАСС/. Новый министр обороны ФРГ Борис Писториус утверждает, что Германия не является стороной конфликта на Украине, но продолжит оказывать Киеву необходимую военную помощь. Об этом он заявил в четверг в Берлине, выступая перед журналистами после церемонии назначения.

"Германия не является воюющей стороной, но несмотря на это, нас затрагивает эта война", - считает Писториус. "Это вызов для безопасности нашей страны. Сейчас важно быстро сделать бундесвер сильным, речь идет о сдерживании, эффективности и способностях участвовать в операциях", - заявил он. "При этом важно прежде всего и впредь поддерживать Украину, в том числе техникой бундесвера", - добавил новый министр.

"Это не нормальные времена, в Европе идет война", - считает он. Писториус заявил, что в последние десятилетия интересами армии ФРГ пренебрегали. "Нынешнее правительство ФРГ покончило с этим", - сказал политик, отметив, что видит свою задачу в достижении прогресса в деле улучшения ситуации в вооруженных силах и их адаптации к новым реалиям.

"Безопасность - основная потребность людей", - подчеркнул Писториус. "Бундесвер во время эпохальных изменений играет ключевую роль, моей задачей будет, и я приложу все свои силы для того, чтобы бундесвер мог выполнять эту задачу [по обеспечению безопасности] в интересах Германии, НАТО и людей", - утверждал он.

В четверг президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер вручил ему грамоту о назначении на должность министра обороны, после чего Писториус принес присягу в Бундестаге (парламенте ФРГ). Он стал главой Минобороны вместо Кристине Ламбрехт, которая подала в отставку. В четверг Писториус проведет встречу с министром обороны США Ллойдом Остином. 20 января Писториус будет представлять Германию на встрече министров обороны западных стран на авиабазе Рамштайн, во время которой будет обсуждаться дальнейшая помощь Украине, прежде всего вопрос передачи Киеву немецких танков Leopard.