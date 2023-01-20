Группа по СВО решает с Минобороны вопрос соответствия ВУС мобилизованных боевым задачам

Как сообщила замруководителя группы Анна Кузнецова, "определенные результаты уже есть"

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Рабочая группа по вопросам специальной военной операции прорабатывает с Минобороны России вопрос соответствия военно-учетных специальностей (ВУС) мобилизованных боевым задачам, ставящимся перед ними в зоне СВО. Об этом в четверг сообщила замруководителя рабочей группы, глава штаба "Единой России" по гуманитарному сотрудничеству Анна Кузнецова.

"Рабочая группа по вопросам СВО обратилась в Минобороны по вопросу соответствия военно-учетных специальностей мобилизованных боевым задачам. Там оперативно отреагировали - вопросы решены. Проблема, очевидно, еще не исчерпана, но определенные результаты уже есть", - рассказала Кузнецова, слова которой приводит пресс-служба единороссов.

По ее словам, в рабочую группу поступают обращения от мобилизованных и их родственников о несоответствии специальности, по которой мобилизованных готовят в учебке, задачам, ставящимся им по прибытии в зону спецоперации. "Речь в ряде случаев идет об артиллеристах, танкистах, которым по прибытии в зону СВО ставят другие задачи", - пояснила Кузнецова.

"Мы понимаем, что причины могут быть разные, в том числе и изменяющаяся военная обстановка. Но проблема такая есть. И со всеми случаями надо разбираться", - подчеркнула она.

Рабочая группа по обеспечению взаимодействия органов публичной власти и организаций по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, социальной и правовой защиты граждан РФ, принимающих участие в СВО, и членов их семей создана по распоряжению президента России Владимира Путина. В ее состав вошли представители обеих палат парламента и всех парламентских партий, Министерства обороны, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты. Возглавляет группу первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.