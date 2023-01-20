В Донбасс направят два робота "Маркер" для отработки систем наблюдения и транспортировки

"Маркер" позиционируется как конструктор для создания моделей ведения боевых действий в будущем

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Две робототехнические платформы "Маркер" могут пройти испытания в зоне специальной военной операции, чтобы проверить вспомогательные системы визуального наблюдения и транспортировки грузов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе НПО "Андроидная техника" (разработчик).

"Рассматривается вопрос применения ряда вспомогательных систем для автономной транспортировки грузов и визуального наблюдения за счет приданных средств", - отметили в пресс-службе АО "НПО "Андроидная техника", отвечая на вопросы о "боевом крещении" робототехнической платформы в зоне проведения спецоперации.

Как уточнили в организации, будут отправлены две платформы, которые не планируют оборудовать беспилотниками-камикадзе. При этом дата проведения испытаний пока определяется.

"На сегодняшний момент вопрос ведется не о боевом применении, а об отработке ряда ключевых технологий автономных робототехнических комплексов и специального оборудования в условиях, близких к реальным", - добавили там.

15 января руководитель группы военных советников и научно-технического центра "Царские волки" Дмитрий Рогозин сообщил о планах проведения испытаний боевой робототехнической платформы "Маркер" в зоне проведения специальной военной операции.

Платформа "Маркер" является совместным проектом Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники Фонда перспективных исследований и НПО "Андроидная техника". "Маркер" позиционируется как конструктор для создания моделей ведения боевых действий в будущем.