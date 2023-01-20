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ТАСС

В Конгрессе США призвали Байдена и Шольца дать Украине "необходимое для победы" оружие

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Пуск ракеты ATACMS
Пуск ракеты ATACMS.
Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Речь идет о танках Leopard 2, оперативно-тактических баллистических ракетах семейства ATACMS и других боеприпасах большой дальности

ВАШИНГТОН, 19 января. /ТАСС/. Председатели комитетов по делам вооруженных сил и по иностранным делам Палаты представителей Конгресса Майк Роджерс (республиканец от штата Алабама) и Майкл Маккол (республиканец от штата Техас) призвали в среду администрацию президента Джо Байдена и американских союзников "незамедлительно отправить Украине критически важные вооружения, необходимые для победы над Россией". Соответствующее заявление распространили пресс-службы комитетов.

"Нынешние колебания и нерешительность администрации Байдена и некоторых наших европейских союзников в отношении предоставления критически важных систем вооружений Украине напоминают слабую политику 2021 года, такую как отказ от санкций в отношении "Северного потока - 2" или от предоставления американских [зенитных ракетных комплексов] Stinger до полномасштабного вторжения. В то время как эта политика не смогла сдержать конфликт, нынешняя нерешительность и самоограничение приведут к его затягиванию, и это будет стоить жизни украинцев. Сейчас самое время для правительств Байдена и [канцлера ФРГ Олафа] Шольца последовать примеру наших союзников из Великобритании и Восточной Европы - [германские] танки Leopard 2, [оперативно-тактические баллистические ракеты семейства] ATACMS и другие высокоточные боеприпасы большой дальности должны быть одобрены без промедления", - утверждали конгрессмены.

В среду газета Suddeutsche Zeitung сообщила, что Шольц готов разрешить поставки Киеву танков Leopard 2 при условии, что США со своей стороны предоставят Украине танки Abrams.

По оценке Пентагона, с начала специальной военной операции РФ на Украине США выделили на военную помощь Киеву свыше $24,2 млрд. Глава МИД РФ Сергей Лавров и другие официальные лица России неоднократно обращали внимание на опасность расползания поставляемого Западом на Украину оружия по другим регионам. Посол РФ в США Анатолий Антонов предупреждал, что милитаризация Украины Западом напрямую угрожает европейской и глобальной безопасности. 

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Страны
Великобритания
Германия
Россия
США
Украина
Продукция
Leopard-2
M1 Abrams
Stinger
Персоны
Лавров Сергей
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