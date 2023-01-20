СМИ: Шольц разрешит поставки Киеву танков Leopard в случае передачи Abrams со стороны США

По данным газеты Süddeutsche Zeitung, такое условие канцлер Германии поставил во время телефонного разговора с президентом США

БЕРЛИН, 18 января. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц готов разрешить поставки Киеву боевых танков Leopard-2 при условии, что США со своей стороны предоставят Украине танки Abrams. Об этом сообщила в среду со ссылкой на собственные источники газета Süddeutsche Zeitung.

По ее данным, такое условие Шольц поставил во время состоявшегося во вторник телефонного разговора с президентом США Джо Байденом. Канцлер неоднократно заявлял, что в вопросе военной поддержки Украины ФРГ не будет делать односторонних шагов. Как отметила газета, Байден в беседе с Шольцем не дал твердого согласия на передачу Abrams. Вашингтон, очевидно, добивается того, чтобы Берлин не только разрешил другим странам НАТО реэкспорт Leopard на Украину, но и сам поставил ей танки из собственных запасов, пишет Süddeutsche Zeitung. Поставки Leopard нельзя осуществлять без разрешения Германии, которая производит эти танки.