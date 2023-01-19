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Интерфакс-АВН

Баку готов подписать мирный договор с Ереваном, ждет согласия Армении на проведение встречи для согласования текста - МИД Азербайджана

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Флаги Армении и Азербайджана
Флаги Армении и Азербайджана.
Источник изображения: topwar.ru

Баку. 18 января. ИНТЕРФАКС - Баку готов к подписанию мирного соглашения с Ереваном на основе пяти базовых принципов нормализации отношений и ожидает от Армении согласия на проведение встречи для согласования текста договора, заявил в среду спикер МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

"Вновь заявляем, что Азербайджан готов к подписанию мирного соглашения на основе пяти базовых принципов мирного процесса и проведению в ближайшее время следующей встречи по переговорам в качестве инициатора текста указанного соглашения. Азербайджанская сторона ожидает от Армении согласия на проведение следующей встречи с целью проведения переговоров по тексту мирного договора, а не провокационных заявлений, наносящих ущерб мирному процессу", - приводит его слова агентство "Интерфакс-Азербайджан".

Ранее в среду министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил в парламенте страны, что в Ереване уже месяц ждут ответа Азербайджана на свои предложения по мирному договору.

В Баку это заявление вызвало удивление. "Учитывая, что Азербайджан является инициатором процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, в том числе подписания мирного соглашения, вызывает удивление то, что армянская сторона выступает с подобными заявлениями", - заметил спикер МИД Азербайджана.

Он добавил, что текст мирного соглашения был представлен Азербайджаном для обсуждения 2 октября прошлого года в Женеве, и обсуждения документа были продолжены в Вашингтоне. "Несмотря на договоренность о проведении третьей встречи в Москве 23 декабря 2022 года в качестве продолжения переговорного процесса, именно армянская сторона не участвовала во встрече, к сожалению, тем самым сорвала переговорный процесс", - отметил Гаджизаде.

22 декабря сообщалось, что главы МИД России и Азербайджана Сергей Лавров и Джейхун Байрамов в ходе телефонного разговора выразили сожаление решением Еревана отказаться от участия в запланированной на 23 декабря в Москве встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении для обсуждения вопросов подготовки мирного договора.

Тогда пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян заявлял "Интерфаксу", что Армения не отказывалась от трехсторонней встречи глав МИД Армении, РФ и Азербайджана, а попросила перенести ее в связи с создавшейся в связывающем Нагорный Карабах с Арменией Лачинском коридоре ситуацией.

"Армянская сторона подтвердила готовность участвовать во встрече в Москве около двух недель назад, до незаконного блокирования Азербайджаном Лачинского коридора. Очевидно, приоритетом работы министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна на данный момент является беспрепятственный перезапуск Лачинского коридора в соответствии с трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года и решение проблем, возникших в результате гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе, исходя из чего армянская сторона попросила перенести запланированную в Москве встречу", - сказал Унанян.

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Страны
Азербайджан
Армения
Россия
США
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
2020-й год
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