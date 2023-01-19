В ВМС Китая: АУГ во главе с авианосцем «Шаньдун» показала готовность выполнять боевые задачи в условиях дальних походов

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Несколько истребителей J-15 приняли участие в учениях противовоздушной обороны по перехвату условных приближающихся вражеских самолетов. Китайские лётчики выполнили серию сложных тактических маневров, прежде чем зафиксировать свои цели и имитировать ракетные удары, говорится в релизе ВМС НОАК.

В ходе учений, в которых участвовали надводные корабли, самолеты и подводные лодки, АУГ во главе с авианосцем «Шаньдун» оттачивала способности своих моряков и летчиков участвовать в совместных многопрофильных операциях, говорится в релизе. Добавляется, что группа новых летчиков при этом была сертифицирована для ночных полетов.

«Шаньдун» — второй авианосец Китая и первый, полностью спроектированный и построенный в стране. J-15 - основные палубные истребители для этого авианосца на данный момент.

Сданный в декабре 2019 года в состав Южного морского флота, он является самым большим и совершенным кораблём ВМС НОАК.

Ву Пэйсинь, обозреватель по военным вопросам, отмечает, что учения показали готовность авианосной ударной группы во главе с авианосцем «Шаньдун» выполнять боевые задачи в условиях дальних походов.

Для боевой авианосной группы развертывание большого количества самолетов, кораблей и подводных лодок в открытом море является настоящим испытанием, потому что такое перемещение обычно требует тщательного планирования и совместной работы и должно выполняться хорошо обученными офицерами и матросами, как моряками, так и лётчиками.

- сказал Ву Пэйсинь.