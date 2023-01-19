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Интерфакс-АВН

НАТО готова к новым условиям коллективной обороны - глава Военного комитета альянса

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Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр
Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр.
Источник изображения: EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ

Брюссель. 18 января. ИНТЕРФАКС - За последний год мир глубоко изменился, и для НАТО начинается новая эра коллективной обороны, заявил председатель Военного комитета Североатлантического альянса адмирал Роб Бауэр.

"В любом случае, НАТО к этому подготовлена. Мы показали миру, что мы способны быстро усилить наше присутствие, когда и где это необходимо. Но особенно мы показали миру, что мы, прежде всего, оборонный политико-военный альянс", - сказал глава высшего военного органа НАТО, открывая в среду в Брюсселе совещание начальников генеральных штабов стран-союзниц.

Он также пообещал, что НАТО будет продолжать оказывать поддержку Украине "столько, сколько понадобится".

Военачальники стран-союзниц на двухдневной встрече обсуждают "военный потенциал и способность НАТО защищать Североатлантический альянс от всех вызовов в настоящее время и в будущем", сообщила штаб-квартира организации в преддверии совещания. Это включает "обсуждение многодоменных операций, цифровой трансформации и функциональной совместимости".

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Страны
Украина
Проекты
NATO
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