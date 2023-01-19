Лавров: США не дают другим странам определить свое отношение к позиции России по Украине

Глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что Вашингтон зачастую прибегает к шантажу и "унижается, бегая по всему миру с требованием осудить Россию"

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. США в нарушение международного права не дают другим странам самостоятельно определиться, понимают ли они РФ или нет в ситуации с Украиной. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в среду на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году.

"Если вы, [США], уважаете суверенное равенство государств, а вы обязаны его уважать, дайте всем остальным по демократическому принципу определиться, понимают ли они Россию или не понимают [в ситуации с Украиной], за Россию они или за Соединенные Штаты", - сказал министр, добавив, что Вашингтон зачастую прибегает к шантажу и "унижается, бегая по всему миру с требованием осудить Россию".