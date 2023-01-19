В МИД ЮАР призвали конгресс США отозвать законопроект по «борьбе с российской деятельностью в Африке»

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Министр иностранных дел Южно-Африканской Республики Наледи Пандор выступила с заявлением о том, что конгресс США рассматривает недопустимый экстерриториальный закон, направленный на борьбу с российской деятельностью в Африке. По словам главы МИД страны, входящей в БРИКС, такой закон Соединённые Штаты попросту не имеют права рассматривать в силу того, что никакого отношения к Африканскому континенту даже географически не имеют.

Наледи Пандор также отметила, что американские конгрессмены позволяют себе осуществление деятельности, которая противоречит нормам международного права, выдвигая ничем не обоснованные требования независимым государствам. А потому законопроект необходимо отозвать.

Заявление министр сделала в интервью РИА Новости.

Глава внешнеполитического ведомства ЮАР добавила, что с разработчиком американского законопроекта была проведена встреча, где ему было указано на недопустимость таких мер, которые противоречат духу сотрудничества между странами.

Напомним, что ранее сообщалось о готовности ЮАР провести совместные с ВМФ России и ВМС Китая военно-морские учения. Они, по последним данным, запланированы на вторую половину февраля и будут носить название «Моси». Если американский законопроект конгрессом будет принят и подписан президентом США, то ЮАР окажется под санкциями уже за одно только намерение провести военные учения совместно с Россией. Для официальной Претории, входящей в БРИКС, это неприемлемо.