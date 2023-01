NYT узнала о поставках США на Украину 155-мм снарядов со складов в Израиле

Неназванный представитель Армии обороны Израиля, слова которого приводит издание, отметил, что политика страны относительно предоставления военной помощи Киеву не изменилась

НЬЮ-ЙОРК, 18 января. /ТАСС/. США в прошлом году достигли с Израилем соглашения о поставке на Украину 155-мм артиллерийских боеприпасов с американских складов, расположенных на территории еврейского государства. Об этом сообщила во вторник газета The New York Times со ссылкой на источники из числа американских и израильских чиновников.

По их информации, сделка предусматривает поставку на Украину 300 тыс. артиллерийских снарядов, примерно половина из которых к настоящему моменту уже переправлена в Европу и, как ожидается, будет доставлена на Украину через Польшу. Поставки осуществляются с американских складов, созданных на территории Израиля после Арабо-израильской войны 1973 года для использования американскими военными в конфликтах на Ближнем Востоке. Издание уточняет, что израильские военные неоднократно получали доступ к запасам вооружений, находящимся в ведомстве Центрального командования ВС США.

The New York Times подчеркивает, что предыдущее правительство Израиля изначально выступало против отправки боеприпасов с американских складов, расположенных на территории страны, в том числе из-за возможной негативной реакции со стороны Москвы. При этом после официального запроса со стороны министра обороны США Ллойда Остина бывший израильский премьер-министр Яир Лапид одобрил сделку "во избежание напряженности в отношениях с США". Источники The New York Times отмечают, что американская сторона обязалась восполнить запасы на складах в Израиле, а также организовать немедленную поставку боеприпасов в случае острой необходимости.

Неназванный представитель Армии обороны Израиля, слова которого приводит издание, отметил, что политика страны относительно предоставления военной помощи Украине не изменилась. В свою очередь пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил изданию, что США не разглашают деталей маршрутов поставок военного оборудования.

Парламент Израиля 29 декабря 2022 года на внеочередном заседании проголосовал за доверие правительству, сформированному лидером партии "Ликуд" Биньямином Нетаньяху по итогам состоявшихся 1 ноября выборов, после чего министры и новый премьер были приведены к присяге. Предыдущее правительство Израиля неоднократно получало от Украины обращения с просьбами предоставить вооружение, в том числе системы противовоздушной обороны. Кабмин Нафтали Беннета и Яира Лапида последовательно отклонял эти запросы. Израильские министры подчеркивали, что их страна поддерживает Украину и оказывает ей гуманитарную помощь, но поставлять вооружение в настоящий момент не имеет возможности в силу необходимости заботиться о собственной национальной безопасности, а также из-за нехватки производственных мощностей.