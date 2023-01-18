Иркутский авиазавод примет на работу более 4 тыс. специалистов и поднимет зарплаты сотрудникам

На Иркутском авиационном заводе идёт работа по наращиванию темпов серийного производства пассажирских самолётов МС-21. Для увеличения выпуска машин будут расширены механическое, агрегатно-сборочное и другие производства, сообщили в Объединённой авиастроительной корпорации.

Генеральный директор «ОАК» Юрий Слюсарь совершил рабочий визит в Иркутск и посетил месте с губернатором региона Игорем Кобзевым ИАЗ, где заявил, что для реализации поставленных задач в течение пяти лет предприятие предполагает привлечь порядка 4,5 тысяч специалистов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Иркутской области.

«В Иркутске один из самых мощных и самых профессионально укомплектованных заводов авиастроения, который за эти годы заработал репутацию как производитель серийных боевых машин – Су-30СМ, Як-130. Сейчас помимо военных программ завод реализует важнейший гражданский проект по строительству пассажирских самолётов нового поколения – МС-21. Наша задача выйти за пять лет на производство 72 машин в год. Под это разработана программа технического перевооружения. Одна из первоочередных задач – импортозамещение. Мы должны получить российские комплектующие вместо иностранных, которые перестали поставлять с прошлого года, завершить программу испытаний и передать самолёты в авиакомпании. Одним из первых маршрутов для этих машин, может стать, например, Иркутск и одна из двух столиц Москва или Санкт-Петербург», – сказал Юрий Слюсарь.

Игорь Кобзев сообщил, что в ноябре 2022 года создана межведомственная рабочая группа по вопросам кадрового обеспечения Иркутского авиационного завода. Подготовлен пятилетний план замещения кадровой потребности предприятия до 2027 года.

«Мы будем использовать разные формы по реализации этих планов, том числе Иркутская область будет участвовать в конкурсном отборе на предоставление грантов из федерального бюджета в рамках реализации федерального проекта "Профессионалитет" в 2024 году. Это позволит привлечь в регион 100 млн рублей на улучшение материально-технического обеспечения условий образовательного процесса при софинансировании авиазавода. Базовой образовательной организацией выступит Иркутский техникум авиастроения и материалообработки. У нас есть конкурс "Моя карьера", я буду предлагать сделать отдельную номинацию, связанную с привлечением специалистов для авиационной отрасли. Кроме того, будем пытаться привлечь специалистов из других субъектов», – сообщил губернатор.

По словам гендиректора ОАК, кадры сейчас выходят на первое место, и сейчас рассматриваются вопросы повышения заработной платы работникам предприятия, планируется её повышение в среднем до ста тысяч рублей в месяц.