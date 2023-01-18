Президент Эстонии поддержал запуск миссии наблюдателей ЕС вдоль границы между Арменией и Азербайджаном

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Президент Эстонии Алар Карис после встречи с армянским коллегой заявил о поддержке размещения наблюдателей ЕС вдоль границы между Арменией и Азербайджаном. Об этом политик написал в своем микроблоге.

Напомним, что президент Армении Ваган Хачатрян находится с рабочим визитом в Эстонии, где он уже провел встречу с представителями армянской общины, а также с президентом, премьером, спикером парламента и другими официальными лицами страны.

В ходе переговоров Хачатрян поднял тему армяно-азербайджанского противостояния, в том числе блокаду Лачинского коридора. Кроме того, политик выразил приверженность укреплению отношений между Арменией и странами Балтии, а также отметил важность активизации контактов в рамках Восточного партнёрства.

В свою очередь, после встречи с Хачатряном, Алар Карис написал на странице в соцсети, что он обсудил со своим коллегой напряженность в карабахском регионе. При этом президент Эстонии призвал мировое сообщество способствовать достижению устойчивого мира в армяно-азербайджанском конфликте и поддержал запуск миссии наблюдателей ЕС вдоль границы между враждующими государствами.

Стоит отметить, что о намерении привлечь к урегулированию конфликта международные организации, включая ЕС и ООН, ранее также заявлял премьер Армении Никол Пашинян. Боле того, политик в ходе своего новогоднего обращения обвинил союзников по ОДКБ в бездействии и поблагодарил некие государства и организации, оказывающие поддержку Еревану, но при этом не связанные с его страной какими-либо обязательствами.

Складывается впечатление, что представители верховных властей Армении сами делают всё, чтобы Ереван окончательно утратил контроль не только над Карабахом (Арцахом), но и над своими собственными границами, учитывая, к какому результату обычно приводит появление так называемых международных миссий, в составе которых оказываются по большей части представители западных стран.