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Интерфакс-АВН

Российские бомбардировщики прибыли в Белоруссию на учения - госСМИ

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Истребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Филиппов

Минск. 17 января. ИНТЕРФАКС - Государственные СМИ Белоруссии сообщили о прибытии во вторник в республику российских бомбардировщиков Су-34.

"Су-34 воздушно-космических сил России прибыли на совместное летно-тактическое учение в Беларусь", - говорится в сообщении белорусского государственного телеканала ОНТ.

Ранее в Минобороны Белоруссии сообщали о прибытии новых экипажей российских военных летчиков для участия в совместном летно-тактическом учении.

В понедельник, 16 января, стартовало совместное летно-тактическое учение авиационных подразделений вооруженных сил Белоруссии и России, входящих в состав авиационного компонента региональной группировки войск (сил). От российской стороны участие принимает воинское формирование Воздушно-космических сил.

Учение проходит на территории республики, задействуются все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО Вооруженных сил Белоруссии.

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Страны
Белоруссия
Россия
Продукция
Су-34
Проекты
Военные учения
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