Запад пожадничал — отправленных им танков недостаточно для успеха Киева

The Guardian: для контрнаступления Украине нужно в семь раз больше танков, чем дает Запад

Для попытки контрнаступления Украине необходимо в семь раз больше танков, чем готов поставить Запад, пишет The Guardian. Даже передача немецких Leopard 2 не гарантирует успеха — их состояние оставляет желать лучшего.

Дэн Саббаг

Британия отправляет 14 танков, другие страны могут вскоре передать еще больше. Однако эксперты говорят, что Киеву нужно около ста.

Пожалуй, танки решили исход Первой мировой войны после четырех лет патовой ситуации, и они были незаменимы во время Второй мировой войны. Но после начала российской военной операции на Украине одной из ее неожиданных особенностей стало то, что там отсутствуют стремительные маневры, а линия фронта меняется весьма незначительно.

Однако русские пытаются укрепить свои позиции, возможно, готовясь к возобновлению наступления, и Киеву этой весной придется искать выход из положения. НАТО не хочет помогать Украине боевой авиацией, и поэтому решение проблемы заключается в хорошо бронированных танках. А их Запад наконец-то согласился предоставить.

Британия отправит 14 танков Challenger 2, а Польша хочет поставить 14 Leopard 2 немецкого производства, если Берлин даст разрешение (а шансов на это все больше). Это начало, но перед Рождеством Украина просила 300 танков и как минимум 600 боевых машин (90 из них уже обещано).

Только танки обладают "защитой, мобильностью и огневой мощью, позволяющей удерживать инициативу после вступления в контакт с противником", сказал эксперт по сухопутным войнам из Королевского института оборонных исследований Ник Рейнолдс (Nick Reynolds). Но вопрос в том, какое количество танков даст Киеву возможность провести собственное наступление.

На прошлой неделе эксперты из Международного института стратегических исследований сказали, что их нужно "около ста". Такого же мнения придерживается Фил Осборн (Phil Osborn), в прошлом возглавлявший военную разведку Британии. Правда, многое будет зависеть от уровня подготовки ВСУ, снабжения запчастями и военных намерений Украины на весну 2023 года.

Вполне вероятно, что у нее весьма обширные планы по ведению военных действий, о чем свидетельствуют публичные заявления украинских руководителей. Они призывают "изгнать русских со своей территории", восстановить границы, существовавшие до 2014 года, и таким образом "вернуть" весь Донбасс на востоке и Крым на юге.

С февраля, когда Россия начала свою операцию, Киев понес колоссальные потери. Мирных жителей в стране погибло как минимум 7 тысяч человек. Он отчаянно пытается найти способ прекратить военные действия, но на таких условиях, чтобы не отдать Кремлю присоединенные им территории (а это шестая часть Украины). И ему нужно действовать, пока терпение западных спонсоров и их запасы боеприпасов не иссякли.

По этой причине предельно ясно, что 14 британских танков недостаточно и что даже если Лондон захочет передать Киеву больше машин из своего парка, номинально насчитывающего 227 единиц, он один не сумеет обеспечить требуемое количество. И вот здесь-то и могут сыграть свою роль немецкие Leopard 2, которых в Европе гораздо больше. И они имеют лучшие характеристики, чем украинские танки советской эпохи.

По данным Международного института стратегических исследований, у 13 стран НАТО в целом чуть больше 2,3 тысячи танков Leopard 2, хотя как минимум 300 из них законсервировано на складах. Многие машины остро нуждаются в ремонте (прошлым летом Испания посчитала, что ее танки в очень плохом состоянии и отправлять их не стоит).

Тем не менее, если канцлер Германии Олаф Шольц примет окончательное решение и разрешит реэкспорт, и если больше стран проявят готовность к отправке танков (Финляндия вроде бы готова, но этого недостаточно), сотню машин набрать удастся.

История Второй мировой войны тяжким грузом висит над Германией. Но партнеры Шольца по коалиции, включая зеленых и либералов из Свободной демократической партии Германии, просигнализировали, что поддержат такой шаг. Сам канцлер дал указание отправить 40 боевых машин пехоты Marder, а это значит, что поставка Leopard может стать следующим действием.

Эксперты из Международного института стратегических исследований говорят, что украинским военнослужащим понадобится от трех до шести недель, чтобы "в основном освоить" танки Leopard 2 (по Challenger 2 сроки примерно такие же). Но главный вопрос заключается в том, сумеет ли Киев применять их эффективно во взаимодействии с артиллерией, расчищая путь, и с пехотой, которая будет защищать машины, преодолевающие укрепленные позиции.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли объявил усовершенствованную программу подготовки для 500 украинских военнослужащих, которые будут обучаться "общевойсковому бою", как выражаются военные. По его словам, эта программа может продлиться "пять, шесть, семь, восемь недель". Наверное, это дает определенную подсказку о том, чего и когда ждать дальше.