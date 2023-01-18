"Пророчества" о параде ВСУ на Красной площади – эротические фантазии

Украинский эксперт Кокотюха назвал слова о победе Украины "эротическими фантазиями"

Заявления многочисленных экспертов о том, что Украина сможет одержать победу в конфликте с Россией, а ВСУ пройдут парадом по Красной площади – не более чем фантазии, пишет "Главком". У Киева два варианта выхода из сложившегося положения, и оба будут иметь печальный конец.

Андрей Кокотюха

Прогнозы по завершению конфликта с Россией начали щедро сыпаться в канун и сразу с начала нового года. Критически мыслящего человека – и не только на Украине! – должно было бы напрячь немалое количество экспертов разного уровня компетентности, а то и вовсе без такового. Однако численность предсказателей уравновешивает небольшое количество предлагаемых вариантов. И характерно: ни один не рассматривает чисто украинский, который впоследствии тоже мог бы стать для кого-то хрестоматийным образцом.

Политолог Максим Разумный разделяет подобные прогнозы на два варианта. Первый – конфликт завершится поражением Украины. Второй, полностью противоположный – поражением России. Но если вариант номер один он справедливо считает несовместимым с жизнью нашего государства и, соответственно, нашим там развитием, вариант номер два содержит в себе, по мнению Максима Разумного, уже как минимум четыре сценария. Каждый, из которых вполне может иметь другие подсценарии, что вполне соответствует содержанию украинской застольной песни: "Ой столик, столик, за столиком – столик, а за тем столиком – еще один столик".

Отбросив рефлексии относительно деталей мира и поиска в них выгодного России дьявола, стоит отнести к сегменту так называемых "эротических фантазий" пророчества относительно парада ВСУ на московской Красной площади, командовать которым будет Залужный, а принимать – Зеленский. Туда же – разговоры о реальности перспектив возвращения Кубани, установление демилитаризованной зоны в Курской и Белгородской областях под контролем "голубых касок" НАТО и тому подобную футурологию.

Политолог Евгений Магда отмечает факт, который для таких футурологов почему-то до сих пор не является очевидным: "Россия слишком велика и имеет ядерное оружие для того, чтобы ее можно было как-то зажать, даже самыми большими в мировой истории санкциями против нее". Это значит: вмешательство США в конфликт не приблизит его финала и поражения "плохих парней", как это было практически во всех войнах двадцатого века: от Первой мировой до Балканской. Гитлер покончил с собой в бункере, а Геббельс совершил с семьей (жена и шестеро детей) массовое самоубийство, потому что Германию захватили со всех сторон несколько армий: Красная, британская и американская плюс французы, что примкнули к ним. А Слободан Милошевич пал после того, как силы НАТО с подачи США бомбили Белград в 1999 году. В двадцатом веке мир еще не стоял перед вызовом, брошенным ядерной державой. Поэтому российскую столицу никто не будет оккупировать военным способом, и не будет бомбить с самолетов.

Поэтому возможные варианты завершения конфликта после обсуждений сводятся к двум: корейскому и финскому.

О корейском упомянул, например, британский журналист-международник Гидеон Рахман. По его версии, часть Украины будет присоединена к России, но в другую часть пойдет и финансовая, и материальная помощь. Он подчеркивает: "Вы станете такой же цветущей страной, как Южная Корея". Но условное разделение Украины по принципу двух Корей рассматривалось еще с 2015 года. Причем – самими украинцами. Под Северной Кореей подразумевались так называемые ЛНР и ДНР, то есть – присоединенные Россией территории Донбасса. А под Южной – вся остальная Украина. Фокус в том, что сторонники такого варианта завершения конфликта с Россией уже готовы расширить "Северную Корею – 2" до территорий Запорожской, Херсонской и Николаевской областей. И в обоих вариантах Крым ни к каким из условных "Корей" не принадлежал, оставался за скобками.

Финский вариант предполагает почти то же самое, включая игнорирование "крымского вопроса". То есть, отдать России территории, превратить линию разграничения в новую государственную границу и развиваться дальше, отстраиваться, вступать в ЕС и НАТО с той Украиной, которая осталась. Разница – в политическом толковании. Потому что в случае "кореизации" Донбасс остается Донбассом, марионеточным квазигосударственным образованием со своими фейковыми министерствами и потешными министрами. А в случае "финляндизации" оккупированные регионы становятся федеральными округами РФ, даже без намека на фейковую государственность.

Показательно, что "финский" и "корейской" варианты развития Украины рассматриваются как закрепление текущего состояния дел на фронте (присоединенные территории остаются таковыми) так и в формате выхода на линию разграничения по состоянию на двадцать третье февраля 2022 года. Возвращение границ к состоянию на первое марта 2014 года рассматривается как желательный для подавляющего большинства (89%) граждан Украины вариант. Однако по причинам, указанным выше Евгением Магдой, этот вариант пока имеет меньше всего перспектив. Без военной победы этого не достичь, нужно много оружия, однако Запад его не дает, потому что в России есть ядерная бомба.

Интересно, что по этой же причине недосягаем для нас и "хорватский" вариант. Когда после подписания в 1992 году соглашения о прекращении огня конфликт Хорватии за независимость стал на паузу. А уже через три года, в 1995 году, хорватская армия провела сначала операцию "Молния", а затем – операцию "Буря", в ходе которой хорваты ликвидировали Сербскую Краину – аналог ЛНР и ДНР и окончательно вернули свои территории.

Размер территории и ядерное оружие для победы Украины на украинских условиях представляют не самую большую проблему. Гораздо более проблематичной является интегрированность российскую агентуру в политический истеблишмент всех без исключения государств на планете, больших и малых. И существование пророссийской повестки дня в разных обществах. Воевать с Россией не обязательно оружием. Достаточно, чтобы все влиятельные страны на всех уровнях начали негативно воспринимать Россию.

Вот это и будет считаться украинским вариантом победы в этом конфликте. Криминализация всего российского в краткосрочной перспективе усилит, прежде всего, военную поддержку. Что поможет реализовать "хорватский" вариант, но без соглашений о прекращении огня и других оперативных пауз. И еще одна существенная составляющая, без которой украинская победа будет неполной – это развитие настоящей, а не пророссийской "суверенной" демократии внутри страны-победителя. Страны, в которой коллаборанты из ОПЗЖ будут вычищены из политической жизни и не будут иметь доступа к государственной службе. А Нестор Шуфрич не будет отвечать за свободу слова.