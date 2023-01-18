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Военное обозрение

Замглавы Госдепа США Шерман утверждает, что Россия продолжает обращаться к Ирану и Северной Корее из-за дефицита боеприпасов

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Источник изображения: topwar.ru

Соединенные Штаты продолжают утверждать, что российской армии не хватает артиллерийских снарядов для ведения боевых действий, поэтому Москва вынуждена искать боеприпасы на стороне, закупая их в других странах. С таким утверждением выступила замглавы американского Госдепа Венди Шерман.

Американская делегация во главе с Шерман прибыла в Киев накануне и уже провела ряд встреч с представителями режима Зеленского. Основная тема переговоров - всестороння поддержка Украины на фоне "российской агрессии". По крайней мере, так официально заявляют в Киеве. Также Шерман провела встречу с представителями украинской прессы.

Отвечая на вопросы, замглавы Госдепа заявила, что в настоящее время США опасаются углубления отношений России с Ираном и Северной Кореей, особенно в военной части, а к этому все и идет. Кроме того, Шерман утверждает, что у России якобы заканчиваются боеприпасы и она вынуждена обращаться к Тегерану и Пхеньяну для их восполнения. Никаких доказательств американка не привела, просто повторила запущенный в прошлом году Пентагоном фейк. Впрочем, представителям Киева этого хватило, на Украине уже все приучены верить своим хозяевам на слово.

Откровенно говоря, это сингал отчаяния России, что они обращаются к Ирану и Северной Корее. (...) Иран и Россия будут углублять свои отношения, снова же, потому, что Россия все больше будет полагаться на помощь других государств, чтобы получить вооружение, которого им не хватает

- заявил присутствующий на встрече замглавы Пентагона по политическим вопросам Колин Кал.

Между тем, по данным информированного источника, российской армии "снарядный голод" не грозит, предприятия российского ВПК выпускают в разы больше боеприпасов, чем те же США. Так что заявления американских политиков ничего под собой не имеют.

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Страны
Иран
КНДР
Россия
США
Украина
Компании
РЖД
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