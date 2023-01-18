Амурский ССЗ начал подготовку корвета «Резкий» проекта 20380 к передаче в боевой состав флота

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Амурский судостроительный завод начал подготовку к передаче в состав ВМФ РФ новейшего многоцелевого корвета "Резкий" проекта 20380, построенного для Тихоокеанского флота. Об этом сообщается на официальном ТГ-канале предприятия.

Корвет "Резкий" завершает прохождение государственных испытаний, начавшихся в декабре прошлого года. В настоящее время корабль находится на сдаточной базе Амурского ССЗ во Владивостоке, откуда выходит на морские полигоны в рамках заключительных этапов испытаний. Пока точной даты их завершения нет, но на предприятии уже начали подготовку к передаче корабля военным.

Ранее сообщалось, что корвет войдет в состав флота до конца 2022 года, но планы, по-видимому, поменялись, хотя заявлялось, что все работы на корабле идут по графику, без срывов. Будем надеяться, что в ближайшее время на корвете поднимут Андреевский флаг и он присоединится к кораблям Тихоокеанского флота.

Корвет "Резкий" - четвертый корабль проекта 20380, построенный на Амурском ССЗ для Тихоокеанского флота. Заложен 1 июля 2016 года, спущен на воду 1 июля 2021, в ноябре отправлен на сдаточную базу во Владивосток. В настоящее время в составе ТОФ три корвета этого проекта - "Совершенный", "Громкий" и "Алдар Цыденжапов". Всего тихоокеанцы получат шесть корветов этого проекта, далее завод будет строить корветы проекта 20385.

Корветы проекта 20380 классифицируются как многоцелевые боевые надводные корабли 2-го ранга ближней морской зоны. Особенности кораблей этого проекта – компактность, малозаметность, высокий процент автоматизации систем. Предназначены для поиска и уничтожения подлодок, надводных кораблей и судов противника, обороны военно-морских баз.