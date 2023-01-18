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Министр обороны Уоллес: Лондон передаст Киеву 100 ед. бронетехники, включая БТР Bulldog

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Бронетранспортер Bulldog
Бронетранспортер Bulldog.
Источник изображения: REUTERS/ Ints Kalnins

ЦАМТО, 17 января. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Британия предоставит Украине 100 ед. бронетехники, включая бронетранспортеры Bulldog, передает "РИА Новости".

"Еще 100 бронированных транспортных средств будут отправлены (на Украину), включая (бронетранспортеры) Bulldog", – заявил он, выступая в палате общин с заявлением по Украине.

Он добавил, что Киеву будет направлена техника для расчистки минных полей и наведения мостов стоимостью 20 млн. фунтов, а также десятки БЛА на сумму 20 млн. фунтов для обеспечения большей эффективности стрельбы артиллерийских систем.

По словам Б.Уоллеса, новый пакет поддержки включает поставку еще 100 тыс. артиллерийских снарядов, более 100 современных ракет, включая ракеты семейства GMLRS, ЗРК Starstreak, ЗУР средней дальности, 8 САУ AS-90, эскадрон танков Callenger 2 (14 ед.) и запчасти для восстановления до сотни единиц бронетехники.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Украина
Продукция
GMLRS
Проекты
БПЛА
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