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На Западе никак не могут определиться с ответом на вопрос о том, растёт ли уровень собственной безопасности западных стран при наращивании объёмов военных поставок Украине или падает. Одни чиновники утверждают, что чем больше ракет и бронетехники поставить киевскому режиму, тем более защищённым «благодарят украинской армии» будет Запад. У других – противоположное мнение, и к таковым относится, например, начальник британского генерального штаба Патрик Сандерс.

По мнению Сандерса, которое он высказал в интервью «Таймс», если осуществить поставку Украине танков «Челленджер 2», то это приведёт к «пусть и временному, но ослаблению британской армии».

Патрик Сандерс:

Передача танков нас временно ослабит, без каких-либо сомнений.

Британский военачальник также заявил, что передача Украине британских танков вызовет «появление дыр в арсенале британских войск», а наравне с этим «приведёт к сложностям при выполнении обязательств перед партнёрами по НАТО». Эксперты считают, что Сандерс имел в виду обязательства по проведению военных учений.

На этом фоне в другом британском издании – «Гардиан» - вышла статья, в которой приводится мнение экспертов института стратегических исследований (Лондон). В статье говорится, что для «успешного контрнаступления Украине может потребоваться не менее сотни танков от стран Запада». Британия, напомним, собирается поставить Киеву 14 танков «Challenger 2».