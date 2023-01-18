"Азиатская НАТО" во главе с США начнет войну против Китая. Но есть одно но

Al Mayadeen: Запад создает "азиатскую НАТО" для военной конфронтации с Китаем

США и Великобритания создают азиатский аналог НАТО вместе с Японией для противостояния Китаю, пишет Al Mayadeen. Как показал пример России на Украине, сегодня страны сражаются один на один с противниками. Это грозит и Пекину. Однако остается вопрос: смогут ли США воевать на двух фронтах одновременно?

Кто внимательно следит за военно-политической активностью Запада в Восточной Азии, тот увидит, что Япония, например, ​внезапно восстала против Китая. Она ранее открыто не выступала против соседа, как и Пекин не делал ничего, что могло бы расцениваться японцами как недружественные действия. Министры иностранных дел и обороны Японии недавно заявили, что Китай представляет собой "беспрецедентный" стратегический вызов. Токио приветствует намерение Вашингтона усилить влияние в Тихоокеанском регионе и готов продолжить консультации по расширению американского военного присутствия на своей территории.

Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси заявил, что Токио не поддерживает позицию Пекина в отношении Тайваня и выступает за сохранение мира и безопасности в Тайваньском проливе. Он также осудил ракетные испытания Северной Кореи и подтвердил приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН. Это еще раз подтверждает, что Япония следует основным направлениям стратегии США в Восточной Азии.

Новая доктрина по безопасности и обороне Японии, принятая в рекордно короткие сроки, полностью противоречит тому документу, которому Токио придерживался после поражения во Второй мировой войне. Кабинет министров утвердил оборонный бюджет страны, ставший рекордно большим за последние десять лет.

Запад, со своей стороны, стремится заключить союзы с азиатскими странами, выступающими против Китая, такими как Япония, Южная Корея, большинство государств акватории Южно-Китайского моря (Филиппины и Вьетнам) и островом Тайвань.

Конечно, американцы в частности, да и Запад в целом, не хотят повторять ошибок Украины. Она не входит ни в один западный альянс (ни в НАТО, ни в Евросоюз), что препятствует прямому вмешательству стран-участниц в украинский конфликт. Нет никакого законного основания для этого. Статья 5 Устава НАТО предусматривает оказание военной помощи любому государству-члену альянса, который подвергся вооруженной агрессии третьей стороны. Поэтому Запад смог лишь предоставить Киеву передовое вооружение и наемников, но отказался отправлять свои силы для противостояния российской армии.

Соединенные Штаты укрепляют отношения с азиатскими странами и заключают договоры о взаимной обороне, как, например, с Японией. Тайвань — следующий на очереди. Главная цель состоит в том, чтобы иметь законное основание для широкомасштабной интервенции в этот регион. И помогут им в этом договоры о взаимной обороне с азиатскими странами, враждующими с Китаем (Япония и Тайвань —два ярких тому примера).

С другой стороны, американцам и британцам следует с осторожностью наращивать военное присутствие в этом регионе. В Восточной Азии и на северо-востоке Тихого океана уже и так развернуты десятки военно-воздушных и военно-морских баз, не говоря уже о десятках тысяч военнослужащих, находящихся в Южной Корее, Филиппинах, Гуаме и других тихоокеанских островах. США также активно наращивают военную мощь в северо-западной части Тихого океана, в Южно-Китайском и Японском морях, в Тайваньском проливе. В настоящее время там уже находятся несколько авианосцев и кораблей для их охраны.

Каковы причины наращивания этой военной мощи? Каковы перспективы конфронтации в этом чувствительном регионе мира?

Похоже, что Запад, а точнее американцы, располагает достоверной информацией о подготовке Китаем специальной операции против Тайваня (сначала политическим, а затем и военным путем). Все оценки и результаты симуляций противостояния, на которые опираются западные исследовательские центры и спецслужбы, говорят об успехе Китая, пусть и частичном, и огромных потерях со стороны США и их союзников в большинстве ожидаемых столкновений.

В связи с этим западные страны во главе с Америкой намереваются максимально усилить военное присутствие и удвоить уже имеющийся военный контингент в регионе, которого в данный момент недостаточно, согласно результатам симуляций противостояния.

С другой стороны, страны Восточной Азии (большинство, но не все) объединяются с Америкой против Китая по тем же причинам, что и европейские государства (особенно Восточной Европы) объединяются с ней против России. Американская пропаганда оказывает на них сильное влияние. Соединенные Штаты хотят заставить их бояться Китая, его экономической и политической "гегемонии", как ранее они сделали это с лидерами европейских стран, внушив им страх перед политическим, военным и экономическим превосходством России.

"Азиатская НАТО" является аналогом Североатлантического альянса. Отсюда можно сделать вывод, что уже не за горами конфронтация между Америкой и ее азиатскими и западными союзниками, с одной стороны, и Китаем — с другой.

И тут возникает главный вопрос: если близится противостояние между США и их союзниками, с одной стороны, и Китаем — с другой, то почему мы не берем во внимание Россию, Иран и Северную Корею?

Большинство выводов было сделано из противостояния России и НАТО на Украине и того, как Москва ведет себя без своих партнеров. Учитывая высокую вероятность противостояния Китая и западно-азиатского альянса, можно сделать вывод, что Пекин тоже будет сражаться в одиночку. Причина кроется в нежелании других стран быть вовлеченными в глобальный кризис, который непременно разразится, если к сторонам конфликта присоединятся их союзники.

Вашингтон готов противостоять только одной стороне — России (как это происходит сегодня) или Китаю (как это произойдет в ближайшем будущем). Запад во главе с Америкой убежден в одном: необходимо противостоять стороне, перешедшей "красные линии" в Европе или в Азии, установленные Вашингтоном по своему усмотрению, а также сотрудничать с европейскими и азиатскими странами, которые считают себя якобы суверенными и свободными.

Автор: Шарль Абу Надир (شارل أبي نادر)