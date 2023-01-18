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ТАСС

В МИД Италии заявили, что Турция может сыграть решающую роль в урегулировании на Украине

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Министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Антонио Таяни
Министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Антонио Таяни.
Источник изображения: AP Photo/ Burhan Ozbilici

Анкара может подтолкнуть Москву и Киев к столу переговоров, отметил глава ведомства Антонио Таяни

РИМ, 17 января. /ТАСС/. Турция вместе с ООН, Ватиканом, Китаем и США может сыграть решающую роль в том, чтобы подтолкнуть стороны к началу переговоров по Украине, которые, в свою очередь, приведут к прекращению огня и возможному миру. Такое мнение в понедельник выразил министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Антонио Таяни в эфире Radio 1.

"Турция может многое сделать и уже сделала, - сказал итальянский вице-премьер. - Я считаю, что Турция вместе с ООН, Ватиканом, Китаем и США может сыграть решающую роль в том, чтобы подтолкнуть Россию и Украину к столу переговоров, которые приведут к прекращению огня, а затем и к миру".

Комментируя возможные поставки систем ПВО Киеву, глава МИД вновь отметил, что "существуют технические проблемы". "Мы намерены поддерживать Украину и защищать ее независимость", - добавил Таяни.

В марте 2022 года парламент Италии одобрил резолюцию об оказании Украине помощи, в том числе военной. Были выпущены пять межведомственных декретов с перечнем поставляемого оружия, который засекречен. Пришедшее в октябре к власти новое правоцентристское правительство ранее одобрило декрет о продлении сроков оказания военной помощи на весь 2023 год.

Однако принятие шестого пакета, которое ожидалось еще в декабре, откладывается. Документ может быть одобрен не ранее февраля. Газета "Репубблика" сообщала, что США настаивают, чтобы Италия направила на Украину зенитный ракетный комплекс SAMP-T. Но в распоряжении Рима имеются пять действующих батарей ЗРК SAMP-T, а также одна учебная, которой не хватает машины с пусковыми установками. Военные эксперты говорят, что передача даже одного комплекса ведет к появлению бреши в национальной обороне и этого лучше избежать. При этом глава МИД Антонио Таяни ранее заявил, что препятствий для поставок систем ПВО Киеву нет.

По разным подсчетам, официально не подтвержденным, Италия отправила киевскому режиму оружие на сумму от €400 млн до €1 млрд. 

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