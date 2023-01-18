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ТАСС

В Киеве сообщили, что Украина за семь месяцев закупила почти 1 600 беспилотников

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БЛА "Байрактар" ВС Украины
БЛА "Байрактар" ВС Украины.
Источник изображения: Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/globallookpress

Общая стоимость контрактов составила более $81 млн, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров

КИЕВ, 16 января. /ТАСС/. Украинские власти за семь месяцев подписали контракты на производство почти 1 600 дронов на сумму более $81 млн. Об этом в понедельник сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Благодаря проекту "Армия дронов" в рамках платформы UNITED24 мы обеспечиваем наших военных лучшими "птичками" и стимулируем развитие украинских производителей БЛА. За семь месяцев существования проекта по запросу военных уже законтрактовано почти 1 600 дронов на 3,3 млрд гривен (более $81 млн). Часть из них - дроны украинских производителей", - приводит пресс-служба Минэкономики его слова из выступления на конференции "Производство БЛА: возможности и вызовы".

Федоров утверждает, что рынок украинских БЛА обладает большим потенциалом. "Вместе с правительственной командой мы системно работаем над тем, чтобы поддержать наших производителей и упростить многие бюрократические вопросы. Это позволит бизнесу развиваться", - считает он.

В конце декабря прошлого года агентство Associated Press сообщило со ссылкой на Федорова, что Украина планирует разработать ударные беспилотники для борьбы в том числе с воздушными целями.

Сегодня губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что система противовоздушной обороны за сутки сбила восемь беспилотников на подлете к городу, повреждений в городе и акватории нет. За последние месяцы несколько раз предпринимались попытки атаковать Севастополь дронами. 

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Страны
Украина
Проекты
БПЛА
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