Берлускони огорчен тем, что в Европе и на Западе "нет действительно способных лидеров"

Бывший премьер-министр Италии также отметил, что его беспокоит конфликт на Украине

РИМ, 16 января. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Италии, сенатор, лидер входящей в правящую коалицию партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони, комментируя ситуацию вокруг Украины, сообщил, что огорчен, что "в это время в Европе и на Западе нет действительно способных лидеров".

Политик отметил, что его беспокоит конфликт на Украине. "Мы слышим провокационные высказывания, в которых также говорится о применении ядерного оружия, и меня огорчает тот факт, что в это время в Европе и на Западе у нас нет действительно способных лидеров", - приводит его слова в понедельник агентство ANSA.

Экс-премьер сообщил, что в свое время пытался убедить президента России Владимира Путина "присоединиться к Европе". "Мне это не удалось, потому что были страны, которые, думая, что потеряют свое господство в Европе, сказали "нет", - рассказал Берлускони. Он утверждает, что "присоединение России, которая во всем является европейским государством, к Европе и НАТО смогло бы обеспечить абсолютную защиту от экспансионистских намерений Китая". "Жаль, что у меня этого не получилось", - заключил сенатор.

Ранее экс-премьер Италии предлагал себя и бывшего канцлера ФРГ Ангелу Меркель в качестве переговорщиков-посредников по Украине.

Путин 24 февраля 2022 года объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи. Запад после этого ввел против Москвы масштабные санкции и нарастил поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.