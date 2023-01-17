Bloomberg: Киев с начала СВО получил 4 тыс. единиц оружия и военной техники от Запада

По данным агентства, в данный момент члены НАТО посылают еще более смертоносное оружие, чем ранее

НЬЮ-ЙОРК, 16 января. /ТАСС/. США с союзниками предоставили Киеву более 4 тыс. единиц оружия и военной техники с начала проведения Россией специальной военной операции (СВО). Такие подсчеты в понедельник привело агентство Bloomberg.

Как отмечается в сообщении, союзники Украины уже предоставили более 4 тыс. единиц бронетехники, артиллерийских орудий, самолетов и других систем вооружения, чтобы помочь Киеву в борьбе с Россией, а в настоящее время члены НАТО посылают еще более смертоносное оружие.

Bloomberg уточняет, что Киев получил 300 боевых машин пехоты, не менее 1,1 тыс. бронетранспортеров, 210 артиллерийских систем М777 производства США, более 400 самоходных артустановок и 410 танков, а в ближайшие недели Великобритания еще передаст 14 танков Challenger 2.

Согласно приведенной 15 января оценке телекомпании CNN, "Украина - это <...> оружейная лаборатория", поскольку ни одно из задействованных вооружений "никогда не применялось в ходе конфликта между двумя промышленно развитыми странами".

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении СВО на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки вооружений Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов. Соединенные Штаты уже предоставили Украине военную помощь на сумму, превышающую $20 млрд.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что поставки западных вооружений Киеву лишь затягивают конфликт и приводят к жертвам среди мирных граждан, разрушению гражданской инфраструктуры.