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Военное обозрение

Минобороны согласовало график подготовки тяжёлого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов» к испытаниям

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Источник изображения: topwar.ru

Министерство обороны согласовало график работ по подготовке проходящего ремонт с модернизацией атомного ракетного крейсера "Адмирал Нахимов" к испытаниям. По итогам подготовительного этапа будет принято решение о сроках выхода крейсера в море.

Капитальный ремонт "Адмирала Нахимова" подходит к концу, в скором времени корабль выйдет на послеремонтные испытания. В настоящее время корабль уже готовят к прохождению испытаний, сейчас идет предварительный этап подготовки, по итогам которого и будет принято решение о готовности корабля покинуть достроечную стенку Севмаша и выйти в море, сообщают "Изветия" со ссылкой на источники в военном ведомстве.

О том, что Севмаш начал формировать сдаточную команду для "Адмирала Нахимова", стало известно еще в феврале прошлого года, об этом официально сообщала ОСК. Часть команды будет готовить крейсер к прохождению испытаний, другая - участвовать в них и сдавать корабль военным. Одновременно началось формирование экипажа обновленного крейсера.

В настоящее время "Адмирал Нахимов" находится у набережной Севмаша, сроки завершения работ не называются, однако ранее сообщалось, что вернуться в боевой состав корабль должен в начале 2023 года. Сразу же после окончания работ на "Адмирале Нахимове" на модернизацию и капитальный ремонт встанет флагман Северного флота однотипный тяжелый атомный крейсер "Петр Великий"

В ходе модернизации крейсер, вошедший в состав Северного флота еще в 1988 году, полностью обновил свое вооружение. По имеющимся данным, "Адмирал Нахимов" будет располагать 80 ячейками УКСК под крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс", а также гиперзвуковые "Циркон", 92 (вероятно) шахтами ЗРК С-300ФМ и 20 533-мм торпедами либо ПЛУР "Водопад", т.е. боекомплект ТАРКР составит 192 крылатых и противокорабельных ракеты, ЗУР и ПЛУР.

Крейсер "Адмирал Нахимов" проекта 1144 "Орлан" был заложен 17 мая 1983 года под названием "Калинин". 25 апреля 1986 года спущен на воду, 30 декабря 1988 вошел в состав ВМФ СССР. 22 апреля 1992 года переименован в "Адмирал Нахимов". Является одним из четырех тяжелых атомных крейсеров проекта 1144 "Орлан".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Адмирал Нахимов
С-300Ф
УКСК
Компании
ОСК
Севмаш
Проекты
1144 Орлан
ГЗЛА
СФ
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