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Военное обозрение

Новая модульная система для оказания помощи терпящим бедствие судам и подлодкам разработана в России

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Глубоководный аппарат АС-30. Фото иллюстрационное

Источник изображения: topwar.ru

В России разработан новый модульный комплекс для оказания помощи терпящим бедствие кораблям и подводным лодкам. Новая система спасения уже поступила на Северный и Тихоокеанский флоты.

Российские военные моряки получили новую систему спасения, позволяющую оказывать помощь терпящим бедствие кораблям, судам и подводным лодкам без использования специализированных судов. Разработчикам удалось разместить необходимое оборудование в обычных морских контейнерах, тем самым сделав комплекс модульным. Данные контейнеры можно размещать на борту любого подходящего судна, а не ждать прибытия специального спасательного.

Как сообщают "Известия" со ссылкой на Минобороны, поставки новых комплексов начались осенью прошлого года, первые системы получили моряки Северного и Тихоокеанского флотов. Командование флотов уже провело несколько учений для освоения комплексов. Также проверялась возможность размещения контейнеров на обычных судах и военных кораблях, их перебрасывали на большие расстояния морским, железнодорожным и автомобильным транспортом.

В комплекс входят три контейнера с оборудованием. Первый контейнер оснащен системами, позволяющими откачивать воду с бортов кораблей, судов и подводных лодок. Второй предназначен для борьбы с пожарами и проведения спасательных работ. В третьем контейнере размещается оборудование для проведения глубоководных работ на борту подводных лодок.

По мнению экспертов, в некоторых случаях обычное судно с размещенными на борту контейнерами и командой спасателей может спасти жизни военным морякам, не дожидаясь подхода специальных судов аварийных служб.

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