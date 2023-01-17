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ЦАМТО

Специалисты РЭБ ЗВО круглосуточно выполняют задачи по подавлению систем управления войсками и оружием ВСУ

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Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы во время специальной военной операции на Запорожском направлении
Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы во время специальной военной операции на Запорожском направлении.
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

ЦАМТО, 16 января. Войска радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВС РФ в ходе СВО выполняют задачи по радиоэлектронному подавлению систем управления войсками и оружием противника.

В видеоролике, представленном на сайте Минобороны РФ, показана боевая работа подразделения РЭБ Западного военного округа (ЗВО), которое круглосуточно контролируют воздушное пространство над приграничными населенными пунктами.

Одна станция радиопомех способна "закрыть" небо в радиусе 150 км. Оператор задает частотный диапазон, в котором работают БЛА. Все находящиеся в полете БЛА отображаются на мониторе. Операторы могут подавить системы управления и навигации – беспилотник теряет связь с отправителем и в большинстве случаев падает на землю.

Экипаж станции выполняет боевые задачи в круглосуточном режиме. Цель – беспилотники-разведчики и ударные БЛА.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
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