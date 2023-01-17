Медведчук впервые после обмена опубликовал статью в СМИ РФ о ситуации на Украине

Экс-глава украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" рассуждает на тему военного противостояния на Украине, рассматривает его предпосылки и дает прогноз дальнейшего развития ситуации

КИЕВ, 16 января. /ТАСС/. Виктор Медведчук впервые написал статью для российских СМИ после приезда в РФ с Украины в результате обмена удерживаемыми лицами. Медведчук ранее занимал должность главы политсовета теперь запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". 12 апреля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил о задержании и аресте Медведчука по обвинению в госизмене и нарушении законов ведения войны. В конце сентября Медведчук выехал с Украины в Россию.

В статье, опубликованной 16 января в "Известиях", Медведчук рассуждает на тему военного противостояния на Украине, рассматривает его предпосылки и дает прогноз дальнейшего развития ситуации.

Прогноз развития конфликта

По мнению Медведчука, для разрядки ситуации на Украине необходимо признать интересы России. "Холодная война закончилась политическим решением построения нового мира, где нет войн. Хорошо видно, что такой мир не построили, что нынешняя мировая политика вернулась к тому, с чего она начинала разрядку. И теперь выхода только два: сползать к мировой войне и ядерному конфликту или снова начинать процесс разрядки, для чего нужно учитывать интересы всех сторон. Но для этого нужно политически признать, что у России есть интересы, что их необходимо учитывать. <...> И главное, играть честно, никого не обманывать, не напускать тумана и не пытаться заработать на чужой крови", - считает политик.

По его мнению, конфликт либо разрастется, перекидываясь на Европу и другие страны, либо будет локализован. Однако для второго пути "необходимо, чтобы партия мира была услышана", а этому мешают страны Запада, активно поддерживая военные действия на Украине.

Политическое движение за мир на Украине

Медведчук указывает, что многие украинцы выступают за мир и не поддерживают Зеленского в его стремлении к военным триумфам. А чтобы людей услышали, необходимо политическое движение без участия западных стран. "Если партия мира и гражданского диалога в какую-то демократию не вписывается, то демократия ли это? Возможно, украинцам для спасения страны нужно начинать строить свою демократию и открывать свой гражданский диалог без западных кураторов, результат от управления которых вреден и губителен. Если Запад не хочет слушать точку зрения другой Украины, то это его дело, но для Украины такая точка зрения важна и необходима, иначе этот кошмар никогда не закончится. Значит, необходимо создать политическое движение из тех, кто не сдался, кто не отрекся от своих убеждений под страхом смерти и тюрьмы, кто не желает, чтобы его страна стала местом геополитических разборок", - написал он.

Медведчук отметил, что "внутри самой Украины с 1991 года существовали две страны - анти-Россия и Украина как еще одна Россия". "Одна без России себя не мыслит, другая не мыслит себя с Россией. Вместе с тем подобное деление весьма искусственно. Большую часть своей истории Украина прошла с Россией, связана с ней культурно и ментально. Интеграцию с Россией Украине однозначно диктует экономика. Ведь если рядом такой огромный рынок и ресурсы, то не пользоваться этим, а тем более блокировать может только очень недалекая власть. Антироссийские настроения ничего, кроме горя и нищеты, Украине не приносили", - подчеркнул политик.

Роль юго-востока Украины

По его мнению, Россия быстрее Украины стала встраиваться в европейский рынок благодаря энергоносителям. "Независимость Украины вполне могла закончиться экономическим крахом, если бы не юго-восток, где сейчас идут ожесточенные бои. Юго-восток встроил Украину в международное распределение труда своими огромными производственными мощностями и развитой индустрией. Об этом не принято говорить, но в 1990-х годах именно русскоязычный юго-восток спас экономическую, а вместе с ней и политическую независимость Украины", - отметил автор материала.

"Бизнес юго-востока во многом завязан на России, ее интересах, потому конфликт перестал быть делом исключительно внутренним. Россия оказалась перед необходимостью не только защитить свои экономические интересы, но и международную честь и достоинство, в которой ей было системно отказано. А уладить эту ситуацию оказалось некому", - написал Медведчук.

Предпосылки конфликта

Что касается предпосылок нынешнего конфликта, то, по мнению Медведчука, Запад и Россия по-разному восприняли окончание холодной войны, и Запад однозначно присваивает себе победу, считая Москву проигравшей. "А раз Россия - якобы побежденная сторона, то территория бывшего СССР и соцлагеря - законная добыча США и НАТО, которые по принципу "горе побежденным" переходят под контроль Запада. Отсюда Украина - территория влияния США, НАТО, а вовсе не России", - рассуждает он.

Он считает, что выход из военного противостояния Востока и Запада, который мог окончиться ядерной катастрофой, был совместно найден Москвой и Вашингтоном и он вовсе не предполагал поглощения Западом Востока. "Речь шла о равноправном сотрудничестве и совместном строительстве новой политической и экономической реальности. Так что мы четко видим два подхода к окончанию холодной войны: торжество победителей с одной стороны и строительство нового мира, цивилизации - с другой. Вот исходя из этих подходов и будут развиваться события в дальнейшем", - спрогнозировал политик.